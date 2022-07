Diablo 3: patch 2.4.7 disponibile oggi su PC

Risale a pochissimi giorni fa la notizia del fandom scontento dell’aggiornamento di Immortal e della celere risposta del GM su uno nuovo in arrivo entro fine mese; ma i fan di Diablo 3 per PC sono molto più fortunati in quanto l’update 2.4.7 è già disponibile ed introduce davvero tantissime novità.

La prima introduzione degna di nota è senz’altro la nuova meccanica, I Crogioli Angelici, che santifica qualsiasi oggetto leggendario, permettendo così di riforgiarli per ottenere statistiche di livello Antico conservando i loro livelli leggendari. Inoltre ottengono anche uno dei tre nuovi poteri a seconda della loro classe. I Crogioli Angelici sono disponibili a partire dal livello 70.

Ma questa è solo una delle nuove migliorie introdotte dalla patch, ecco di seguito l’elenco ufficiale rilasciato:

Stagione 27

La stagione 27 introduce un nuovo tipo di oggetto consumabile chiamato Crogioli Angelici. Una volta scoperti da Nephalem, questi artefatti celesti possono essere usati per Santificare qualsiasi oggetto leggendario equipaggiabile. Santificare un oggetto lo riforgia per avere statistiche di livello Antico perfette su tutti gli affissi, preservando anche il potere leggendario dell’oggetto. Inoltre, questo processo aggiunge uno dei tre nuovi poteri unici per ogni classe.

Dettagli del tema della stagione:

I crogioli angelici e gli oggetti santificati possono essere acquisiti solo nel gioco stagionale e non verranno trasferiti al tuo personaggio non stagionale al termine della stagione.

I Crogioli Angelici possono essere rilasciati ovunque nel Santuario al livello 70.

I giocatori possono ottenere tutti gli oggetti Consacrati che desiderano, tuttavia, solo un oggetto Consacrato può essere equipaggiato alla volta.

Gli oggetti santificati possono essere santificati di nuovo usando un altro Crogiolo Angelico.

Nessuna statistica viene conservata quando si santifica un oggetto.

Solo gli oggetti equipaggiabili di livello 70 possono essere santificati, gli oggetti creati non possono essere santificati.

I seguaci non possono equipaggiare oggetti Consacrati.

Poteri santificati specifici della classe

Barbaro

Whirlwind si avvicina e trattiene tutti i nemici entro 25 yarde.

Martello degli Antichi colpisce in tutte le direzioni intorno al Barbaro. Ogni settimo cast di Hammer of the Ancients scatena una potente onda d’urto.

Colpire i nemici genera pile di Tempest Rhythm. L’attivazione di Wrath of the Berserker consuma 50 accumuli di Tempest Rhythm e spaventa i nemici entro 16 m, causando loro un aumento del danno dello 0,5% per accumulo per 10 secondi. Massimo 100 pile.

Crociato

Crociato Martello benedetto ora crepita con energia che danneggia i nemici entro 15 m dal suo percorso. Tutte le rune tranne Dominion ora lanciano il martello in un percorso diretto di fronte al Crusader.

Ogni due secondi, richiama Fist of the Heavens su un nemico casuale nelle vicinanze.

Dopo aver lanciato Falling Sword, scendi dal cielo con due Arcangeli che esercitano immense abilità sacre e beneficiano dei tuoi modificatori di abilità di danno sacro.

Cacciatore di demoni

Strafe ora lancia l’ultima abilità di spesa Odio non incanalata lanciata.

Lanciare Vendetta scatena una raffica di razzi che infliggono danni pari a una percentuale degli attuali punti ferita di un nemico. La percentuale per razzo si riduce se il nemico è un Elite o un Boss. Questo effetto non può verificarsi più di una volta ogni 60 secondi.

La freccia a grappolo di fuoco concentra la sua forza esplosiva in un raggio di luce penetrante.

Monaco

Lanciare Onda di Luce ora evoca una campana nella posizione bersaglio che infligge danni quando l’incantatore attacca la campana. Possono essere attive fino a sette campane contemporaneamente.

I pugni combo di All Way of the Hundred Fists usano il pugno combo del secondo stadio.

Il bersaglio del tuo Colpo a sette lati viene colpito da pugni spirituali per 15 secondi.

Questo può influenzare solo un nemico alla volta.

Negromante

Il tuo Golem ora raccoglie i cadaveri entro 20 m. Ogni cadavere che immagazzina ti consente di lanciare qualsiasi abilità di spesa per cadaveri con il numero massimo di cadaveri consumati per lancio. È possibile conservare fino a 30 cadaveri.

I nemici entro 50 iarde vengono costantemente assaliti dall’Armata dei Morti – Guerra non convenzionale mentre questo oggetto è equipaggiato.

Colpire i nemici con Death Nova cinque volte consecutive aggiunge uno spirito che affligge un nemico ogni quinto lancio di Death Nova. È possibile inviare fino a tre spiriti alla volta.

Stregone

Cinque secondi dopo aver lanciato Haunt, tutti i nemici Haunted entro 50 iarde vengono portati dal Witch Doctor.

Horrify diventa un’aura che fa sì che i nemici ricevano il 15% di danni in più e infligga il 15% di danni in meno oltre agli altri suoi effetti.

Il tuo Mastodontico diffonde Locusts Swarm a qualsiasi nemico entro 16 m ed evoca periodicamente Zombie Dogs. Zombie Dogs ora guadagna ogni runa quando viene evocato.

Procedura guidata

Lanciare Storm Armor invia un potente fulmine dai cieli che uccide istantaneamente un nemico casuale entro 30 m. Boss ed élite non vengono uccisi ma subiscono danni significativi. Questo effetto non può verificarsi più di una volta ogni 60 secondi.

Arcane Orb ora genera periodicamente fino a quattro cariche orbitanti che genereranno una sfera aggiuntiva quando lanciate. Tutte le cariche della runa Orbita

Arcana ora esplodono contemporaneamente.

Magic Missile lancia 20 missili e ottiene l’effetto della runa Cercatore.

Nota dello sviluppatore: con la Stagione dei Signori dell’Inferno, abbiamo esplorato cosa avrebbe fatto Nephalem se avesse posseduto i poteri dell’Inferno. In questa stagione invitiamo i giocatori a testimoniare ciò che Nephalem può realizzare con i poteri del

Cielo. Il nostro obiettivo con i 21 poteri di classe unici era introdurre modifiche alle abilità in grado di ridefinire il modo in cui giochi a una build o un set. Siamo entusiasti di vedere come i giocatori sfrutteranno i poteri del paradiso nella stagione 27.

Aggiornamenti generali

La modalità Avventura è ora sbloccata per tutti gli account per impostazione predefinita. I giocatori non devono più completare la campagna per accedere alla modalità Avventura.

La selezione della difficoltà predefinita è stata aggiornata per essere coerente per tutti i giocatori e le piattaforme. Tutti i giocatori ora hanno accesso alle difficoltà Normal-

Torment 6 per impostazione predefinita e, una volta raggiunto il livello 70 con un personaggio, i giocatori ottengono l’accesso a Torment 7–Torment 16.

Gli Uber Boss Realms ora si chiudono automaticamente 60 secondi dopo che gli Uber Boss sono stati sconfitti.

Ora è possibile aprire ulteriori portali per lo stesso Uber Boss Realm in una singola sessione di gioco.

L’Esperienza ricompensata al completamento di un Incubo Echeggiante è stata ridotta dell’83%.

Nota dello sviluppatore: con il passaggio di Echoing Nightmares da un tema stagionale a una funzionalità permanente, abbiamo ritenuto necessario ridurre le ricompense dell’esperienza per evitare che i giocatori si sentano obbligati a massimizzare il tempo trascorso all’interno dell’attività. La nostra visione di Echoing Nightmares è quella di essere un’attività bonus divertente, come il Vault, che funge da buona fonte di bottino e materiali di potenziamento. Abbiamo anche apportato diverse modifiche alla modalità Avventura e allo sblocco della difficoltà: questi allineeranno l’esperienza di Diablo III su tutte le piattaforme per i nuovi giocatori e dovrebbero rendere più facile entrare nella tua attività preferita. Infine, abbiamo migliorato il flusso di Uber Boss in modo che giocatori e gruppi possano uccidere più round di boss senza dover rifare i giochi.

Insomma come già annunciato in precedenza in questo articolo, i miglioramenti apportati sono davvero molteplici e diversificati; non resta che scandagliarli tutti e godersi l’esperienza di gioco migliorata in attesa dell’annuncio ufficiale per la Stagione 27.