Ark Ultimate Survivor Edition: pubblicato il primo gameplay

ARK: Ultimate Survivor Edition è stato annunciato per Nintendo Switch ad aprile e recentemente è stato pubblicato un primo gameplay del titolo. ARK: Ultimate Survivor Edition verrà lanciato per Switch a settembre. Coloro che già possiedono ARK: Survival Evolved potranno accedere alla nuova versione senza costi aggiuntivi.

ARK: Survival Evolved è già su console, anche se al momento non è in buone condizioni con un frame rate scadente, bassa risoluzione, lunghi tempi di caricamento e altro ancora. Ciò ha spinto Studio Wildcard a collaborare con Grove Street Games su una versione completamente nuova che ha rifatto funzionalità, grafica e ottimizzazione. I giocatori possono anche accedere allo Scorched Earth Expansion Pack al lancio con successive espansioni a intervalli di due mesi. Di seguito una panoramica del titolo:

Addomesticate e cavalcate creature primordiali mentre esplorate terre selvagge, fate squadra con altri giocatori per competere in epiche battaglie tribali e viaggiate nella più grande avventura piena di dinosauri di tutti i tempi. ARK: Ultimate Survivor Edition include ARK: Survival Evolved, insieme a questi enormi pacchetti di espansione: Scorched Earth. Tutto aggiornato e ottimizzato con ogni miglioramento applicato dal lancio del gioco base, con l’aggiunta di migliaia di ore di gioco. Dalle giungle primordiali delle isole ai giardini futuristici di un’astronave interstellare, dove potete conquistare ogni ambiente tentacolare. Scoprite le centinaia di specie uniche che vagano per queste terre, dalla preistoria al fantastico, e diventate amici di queste creature o sconfiggetele. Completate la vostra collezione di note e dossier lasciati dagli esploratori del passato per scoprire la sorprendente storia di ARK. Mettete alla prova la vostra tribù e le vostre bestie in battaglia con tutte le sfide dei boss della serie.