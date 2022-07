F1 22: la patch 1.05 è ora disponibile

È disponibile una nuova patch per F1 22 di Codemasters su piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. L’aggiornamento introduce diverse migliorie e corregge dei bug, vi rilasciamo di seguito l’elenco ufficiale delle migliorie, ponendo una certa attenzione sul fatto che Thrustmaster ha rilasciato un aggiornamento del firmware che dovrebbe avere diversi problemi nell’uso delle proprie periferiche in F1 22 .

Note sulla patch v1.05

Generale

Il tasso di usura ICE è stato ridotto per essere meno punitivo quando si scala in modo aggressivo o si supera il regime.

Risolta collisione errata alla curva 1 di Jeddah.

L’impostazione della visibilità dello specchietto retrovisore virtuale ora verrà applicata correttamente.

I personaggi sul podio ora appariranno correttamente.

Gli elementi HUD ora appariranno correttamente nelle gare a schermo diviso.

Risolto un problema per cui lo stemma della squadra poteva apparire danneggiato dopo un weekend di gara in La mia squadra.

Gli articoli del pacchetto fedeltà ora verranno visualizzati correttamente nell’inventario degli utenti.

Risolto un problema per cui l’utilizzo dei pedali Fanatec Load Cell avrebbe comportato una riduzione del frame rate.

Aggiornate le valutazioni della durabilità dei fornitori di motori MyTeam (non influiranno sulle carriere esistenti).

Quantità di carburante aggiornata per gli eventi Bahrain F1® Sprint.

La pioggia non compare più all’interno dell’auto nei replay delle supercar.

Risolto un problema per cui l’ingegnere di gara annotava un problema di un componente e quindi dichiarava immediatamente che era stato risolto.

I trigger adattivi ora hanno la resistenza corretta su PC.

Risolto un problema per cui i conducenti di IA durante i giri volanti potevano frenare per non superare i veicoli cedevoli.

Risolto un problema durante il ritiro dalle qualifiche 1 o 2 pur avendo il tempo di passare alla sessione successiva, sarebbe passato alla gara.

Risolto un arresto anomalo che poteva verificarsi durante l’accesso a una lobby di Social Play in corso.

Gli sponsor ora possono essere applicati correttamente all’auto del giocatore.

Miglioramenti generali della stabilità.

Varie correzioni minori.

In linea

Risolto un crash durante l’accesso a una lobby multiplayer in corso.

Risolto un problema per cui l’opzione della griglia di partenza non poteva essere modificata nelle lobby multiplayer.

VR

Prestazioni migliorate quando lo schermo complementare è impostato su schermo intero.

Affrontato il movimento involontario della testa durante la frenata o l’accelerazione.

Insomma le migliorie sono davvero tante e sicuramente daranno qualcosa in più ad un’esperienza di gioco già molto interessante, a tal proposito vi lasciamo qui il link alla nostra recensione in attesa di nuovi aggiornamenti.