QUOD INIT EXIT IIo, la preview del coloratissimo sequel

QUOD INIT EXIT IIo per Commodore 64 è un platform indipendente di cui è disponibile da poco una corposa preview per il download, giocabile sia su piattaforma originale che su un emulatore, e si tratta del coloratissimo sequel di QUOD INIT EXIT titolo indie cult tutto italiano risalente al 2010. Il titolo è stato scritto dal programmatore Simone Bevilacqua, noto anche per il celebre dungeon crawler BOH del 2014. L’autore è noto nella scena indie come RETREAM, con diverse opere per Commodore 64, Commodore Amiga e Personal Computer e trovate la sua pagina ufficiale sul portale specializzato in produzioni indie itch.io al seguente LINK. Zampo è tornato ed è più affamato che mai!

QUOD INIT EXIT IIo vede ancora una volta protagonista il simpatico maialino tutto pepe Zampo alle prese con un mondo platform super colorato attraverso i cui livelli si trova ogni sorta di ottimo cibo, e visto che Zampo è golosissimo, si trova davvero in un paradiso terrestre per maiali! Rispetto alla precedente versione QUOD INIT EXIT IIm, mini sequel compresso in soli 16KB di memoria, questa nuova edizione è decisamente enorme, con numerosi livelli molto complessi, nuovi nemici da combattere, trappole diaboliche disseminate lungo il percorso, e soprattutto moltissimo cibo sparso ovunque da raccogliere e trangugiare allegramente, oltre che molto altro ancora. La nuova missione dell’eroico maialino Zampo è davvero tosta, e lui è più affamato che mai! L’evocativo Suinio era un mondo idilliaco, ma adesso è successo un grosso guaio, una terribile calamità lo sta affliggendo. Tutti i gabinetti del pianeta dei maiali sono stati trasformati in centinaia di vasini che sono stati sparsi dappertutto! Un vero disastro.

Il nostro compito è quello di aiutare Zampo il maiale eroico a raccoglierli tutti, in modo che la strega Cotechina possa riportarli allo stato originale. Trovate la preview del gioco in questa pagina.