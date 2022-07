The Last Of Us Part I non ha avuto crunch durante lo sviluppo, parla uno degli artisti principali

Risale a pochissimi momenti fa la notizia dell’entrata nella fase Gold per The Last Of Us Part 1, ma il titolo di prossima uscita non smette di far parlare di sè e si trova al centro di un flusso di informazioni in continuo aggiornamento. Questa volta a prendere la parola è Anthony Vaccaro, uno dei principali artisti ambientali del titolo. Vaccaro dichiara tramite un post su Twitter ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) quanto in lavoro mastodontico del prodotto sia stato incredibilmente fluido e privo di crunch.

Lo sviluppo del gioco, secondo quanto dichiarato, è terminato senza che lo studio entrasse in modalità crunch, sovraccaricando il suo staff.Ma ecco, di seguito, le sue parole:

Questa è la prima volta nella mia carriera di 13 anni, in più studi, che non avevo bisogno di crunch per finire un gioco. Si sente bene, davvero bene. Soprattutto colpendo la stessa barra della qualità di TLOU2. Più lavoro da continuare, ma orgoglioso dei grandi cambiamenti fino ad ora per rendere lo studio più sano.

Dunque l’intero sviluppo del gioco si è attuato in un ambiente sano e privo di ansie e stress; ciò ha senza ombra di dubbio avuto un risvolto fortemente positivo sul prodotto finale. Per cultura crunch, per sommi capi, si intende quell’insieme di regole messe in atto dagli studi Tripla A al fine di rendere il gioco perfetto entro i limiti di tempo previsti, ma in questo caso pare che le cose siano andate diversamente nonostante Naughty Dog sia stata spesso al centro di polemiche inerenti questo problema; è dunque di certo confortante che questo sia stato superato egregiamente dall’azienda produttrice di videogame.