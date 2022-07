Baldur’s Gate Dark Alliance II: data di uscita annunciata

Baldur’s Gate: Dark Alliance II ha ufficialmente una data di lancio per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam , Epic Games Store e GOG. La data in questione è anche prossima, si parla infatti del 20 luglio e ad annunciarlo sono l’editore Interplay e lo sviluppatore Black Isle Studios.

Il nuovo titolo presenterà una grafica migliorata ed una risoluzione fino a 4K sulle piattaforme supportate, oltre al gioco cooperativo locale. Il gioco fu lanciato per la prima volta per PlayStation 2 e Xbox il 20 gennaio 2004, dunque si tratta di qualcosa che potrebbe essere davvero interessante da guardare in 4K. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco:

-Basato dentro e intorno alla stessa città di Baldur’s Gate, il gioco presenta cinque personaggi e classi giocabili e si estende in dozzine di luoghi. Con la possibilità di creare armi e armature personalizzate, i giocatori possono migliorare gli oggetti utilizzando pietre runiche e gemme mentre giocano attraverso i quattro livelli di difficoltà del gioco; “Facile”, “Normale”, “Difficile” ed “Estremo”.Sia che scelgano il barbaro, il monaco, il negromante, il ladro o il chierico, i giocatori dovranno combattere attivamente contro orde di mostri che vanno da Hobgoblin, Ghoul, Golem e temuti draghi schivando gli attacchi ed eludendo trappole mortali.Tutte le versioni di Baldur’s Gate: Dark Alliance II supportano il gioco cooperativo locale, mentre la versione Steam supporterà il gioco remoto per un’esperienza cooperativa a lunga distanza. Completamente verificato su Steam Deck, ora è il momento perfetto per afferrare un alleato o un coraggioso Baldur’s Gate in movimento e giocare al sequel che ha definito una generazione.

Caratteristiche principali

Fatti strada o lancia potenti incantesimi attraverso oltre 80 livelli pericolosi.

Aree nascoste, personaggi segreti e centinaia di oggetti da scoprire, personalizzare e utilizzare.

Forgia armi e armature magiche uniche per massimizzare i danni che infliggi in battaglia.

Conquista orde di bestie ed eserciti di Hobgoblin, Ghoul, Golem e temuti Draghi.

Avvincenti modalità di gioco cooperative per uno o due giocatori.

Quattro livelli di difficoltà per sfidare anche l’ avventura più dura r; “Facile”, “Normale”, “Difficile” ed “Estremo”.

Completamente doppiato da un cast stellare e due personaggi segreti; Drizzt Do’Urden e

Artemis Entreri.

Certificazione Steam Deck verificata.

Sostegno cooperativo locale!

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per testare effettivamente quanto il gioco sia interessante; nel frattempo però lo sapevate che Tower Of Fantasy ha un nuovo trailer dedicato all’open World?