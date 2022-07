MSI: ecco i laptop in offerta durante l’Amazon Prime Day 2022

Amazon Prime Day futuro notebook tra ben dodici diverse proposte in promozione. Trovate maggiori informazioni qui In occasione dell’, il 12 e 13 luglio è possibile acquistare un’ampia selezione di laptop MSI a prezzi incredibilmente vantaggiosi. I gamer hanno la possibilità di scegliere il lorotra ben dodici diverse proposte in promozione. Trovate maggiori informazioni

Stealth GS66 con display da 15,6″, processore Alder Lake i7-12700H e grafica RTX3070Ti Max-Q, che può essere acquistato a 2.749 Euro, anziché 3.199, e il Katana GF66 con processore Tiger Lake i7-11800 e grafica RTX3070, che è in vendita a 1.399 Euro, anziché 1.699 Euro. GS66 sperimenta le prestazioni con la portabilità. la perfetta combinazione tra funzionalità gaming e aziendale, il nuovissimo Stealth GS66 è fatto per il lavoro e il gioco. Katana GF66 è dotato dell’ultimo processore Intel Core i7 di undicesima generazione per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti.

Coloro che sono alla ricerca di un notebook per il proprio lavoro, invece, non devono farsi scappare l’opportunità di far proprio il Prestige 15, che con il suo luminoso display da 15”, il processore Alder Lake i7-1280P e la grafica RTX3050 Max-Q è proposto a 1.399 Euro, anziché 1.799, con un risparmio di ben 400 euro. Da non perdere anche il compatto Modern 14 e il sorprendente Modern 15, rispettivamente con display da 14” FHD e 15,6” FHD, che per l’Amazon Prime Day possono essere acquistati con un budget davvero contenuto, rispettivamente a 399 e 629 Euro, e sono ideali per lo studio e per gestire le attività quotidiane.