The Quest for Excalibur Puy du Fou: disponibile da oggi per PS4

The Quest For Exalibur- Puy Du Fou è disponibile a partire da oggi nella sua versione per PlayStation 4. Il nome stesso di Exalibur non avrebbe bisogno di presentazioni di sorta, la leggenda di Artù e Lancillotto è una delle più famose di sempre e attraversa le epoche con immutato fascino.

A far rivivere le avventure di questi eroi senza tempo questa volta ci pensa questo titolo che ripercorre la storia originale nelle sue parti più iconiche. Lancillotto sfida Artù divorato dalla gelosia e la spada leggendaria finisce in pezzi con solo l’elsa intatta. In seguito al patto con Fata Morgana, Artù lancia i pezzi rimasta della spada in fondo al lago cadendo così prigioniero del regno di Avalon. Ed è proprio a questo punto che entra in scena il giocatore che avrà il compito di recuperare tutti i pezzi della spada per salvare Artù dal suo infausto destino.

Combattimenti contro temibili vichinghi, più di 15 sfide ed indizi che catapulteranno il giocatore nell’antichità e nel Medioevo. Non ci resta che giocare questo titolo disponibile da oggi per PlayStation 4 e già precedentemente su Nintendo Switch; presto sarà anche disponibile per PC! Restiamo sintonizzati( è possibile seguire gli aggiornamenti a questo indirizzo). Nel frattempo però lo sapevate che Baldur’s Gate: Dark Alliance II ha ufficialmente una data di uscita?