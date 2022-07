The Last of Us Part I: in arrivo novità sul gameplay e sulla grafica

The Last of Us Part I, l’attesissimo capitolo per PlayStation 5 e PC (non al day-one), è finalmente entrato in fase Gold. Naughty Dog ha presentato ufficialmente il titolo all’inizio del mese di giugno dopo circa un anno di fughe di notizie e speculazioni e, oltre a mostrare alcuni degli aggiornamenti visivi apportati nel remake, ha anche confermato che il gioco verrà lanciato a settembre. Recentemente sono trapelati i dettagli relativi al peso del download e delle nuove funzioni DualSense.

Naughty Dog tramite la pagina ufficiale di Twitter ha annunciato che condividerà nuove sorprese di The Last of Us Part I, riguardo la grafica e il gameplay, in arrivo nelle settimane che precederanno il lancio del titolo. Di seguito riportiamo il comunicato:

Non vediamo l’ora di mostrarvi più della grafica, della tecnologia e del gameplay incredibili su cui il team ha lavorato nei prossimi due mesi fino al lancio. Rimanete sintonizzati.

È in fase di sviluppo anche una versione per PC che verrà lanciata in un secondo momento. Sony ha anche svelato un’edizione digitale deluxe per il remake. Di seguito una panoramica del titolo:

Vivete la narrazione emozionante e i personaggi indimenticabili di Joel ed Ellie in The Last of Us Part I, vincitore di oltre 200 premi come GOTY e ora ricostruito per PlayStation 5. Godetevi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentitevi immersi con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati.

In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso gli Stati Uniti.

The Last of Us Part I uscirà il 2 settembre per PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.