Mobile eSport: diventeranno presto popolari in Europa?

Il mondo delle competizioni di eSport sta vivendo una crescita senza precedenti, soprattutto nella loro versione mobile. L’unione tra i dispositivi mobili con i giochi elettronici sembra quasi essere la tempesta perfetta.

Fino a poco tempo fa gli eSport erano confinati solo a costose soluzioni hardware, le uniche con requisiti adatti a configurare e installare i giochi. Però, come spesso succede quando il progresso corre, l’introduzione degli smartphone è riuscita a innovare un settore già di per sé molto avanti.

Gli attuali cellulari non sono più dei semplici telefoni, ma sono arrivati a competere con i PC tradizionali per quanto riguarda prestazioni e caratteristiche. Proprio grazie a queste si stanno diffondendo gli eSport praticati direttamente da terminale mobile, grazie a dispositivi compatti, veloci e ultra-connessi che spingono in avanti diffusione e popolarità degli eSport.

Asia, la patria degli eSports

Gli eSport sono molto diffusi in Asia, specialmente nel sud est asiatico. Mentre nel nostro paese spesso gli smartphone sono usati per qualche partita con giochi poco impegnativi, o per una sfida nel migliore casinò online italiano, in Asia i tempi morti sono momenti per una partita online con la propria squadra. Che sia una corsa in metropolitana o la pausa pranzo dal lavoro d’ufficio, è facile vedere molte persone che si sfidano a titoli come Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) oppure Call of Duty. La diffusione è già talmente capillare che gli eSports saranno inclusi nei giochi asiatici del 2022, previsti per dal 18 al 25 settembre 2022 in Cina.

Il ruolo dell’Europa e dell’Italia

Anche gli Stati Uniti hanno già una posizione di rilievo nel settore, con tanto di celebrità pagate quasi come i più famosi campioni sportivi. Tuttavia, anche nella vecchia Europa le cose si stanno muovendo molto velocemente.

La Francia pare essere in lizza per ottenere il primato come paese leader degli eSport, ma il settore è in crescita anche da noi. In Italia, secondo uno studio Nielsen, si contano 475.000 appassionati che seguono le competizioni ogni giorno e oltre 1.600.000 che assistono agli eventi più di una volta alla settimana.

Anche in Spagna l’interesse su queste competizioni ha registrato un poderoso balzo in avanti, basti pensare che, dal 2020 in poi, il pubblico spagnolo che segue gli eSport è aumentato del 44%, un incremento simile a quello italiano, il tutto in un periodo in cui le manifestazioni e gli eventi dal vivo hanno subito uno stop. Gli altri paesi europei seguono un po’ distanti, ma sempre con incrementi tra il 30 e il 38%.

Il futuro degli eSport in Europa

Grazie alla popolarità in aumento e all’innovazione tecnologica che non si ferma, il prossimo fenomeno di massa sarà rappresentato proprio gli eSport su piattaforme mobili, se ne sono già accorte le aziende che sponsorizzano gli eventi, sempre più numerosi e frequentati. Gli studi e i sondaggi condotti inoltre parlano di un pubblico fresco, abbastanza istruito e a proprio agio con la tecnologia. Tutto questo, unito con una ripresa dei grandi eventi dal vivo, non può che far allargare la platea di appassionati e tifosi.