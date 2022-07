Supermassive Games è stata acquisita da Nordisk Games

Nel marzo del 2021, la società Nordisk Games ha acquisito una partecipazione del 30,7% in Supermassive Games, lo sviluppatore di Until Dawn, The Quarry e The Dark Pictures Anthology. Ora la partnership tra le due società si è ulteriormente rafforzata, ed è stata annunciato l’acquisizione totale di Supermassive Games. Pete Samuels, CEO di Supermassive Games, ha dichiarato:

È passato poco più di un anno da quando Nordisk Games ha fatto un investimento iniziale in Supermassive Games e nella nostra visione del futuro. Durante questo periodo, abbiamo scoperto di condividere molti valori importanti con Mikkel e il suo team, e crediamo che questi valori siano altrettanto importanti per i nostri partner commerciali esistenti, che continueremo a sostenere. Avendo avuto un’esperienza così positiva nell’ultimo anno, non è stata una decisione difficile quando Nordisk Games ha voluto valutare la possibilità di aumentare il proprio investimento. Abbiamo una strategia di crescita entusiasmante e ambiziosa per Supermassive Games e la proprietà di Nordisk Games non fa che rafforzarla. Sono entusiasta di come la sicurezza offerta da questa partnership e il continuo accesso all’esperienza di Nordisk Games ci porteranno avanti.



Mikkel Weider, CEO di Nordisk Games, ha aggiunto:

Nell’anno in cui abbiamo lavorato a fianco di Pete, Joe Samuels e di tutto il team di Supermassive, ci è apparso chiaro il livello di talento e il potenziale di ulteriore sviluppo dei giochi narrativi e di storia in cui eccellono. Acquisendo il 100% dello studio saremo in grado di aumentare il nostro supporto al team e, soprattutto, di continuare l’ottimo rapporto di lavoro che abbiamo con loro.

Supermassive Games diventa il terzo studio interamente di proprietà di Nordisk Games. Il conglomerato multimediale possiede anche il gruppo Avalanche Studios (Just Cause) e ha una partecipazione nello studio spagnolo MercurySteam (Metroid Dread), tra gli altri.

Il mese scorso Supermassive Games ha lanciato The Quarry in collaborazione con l’editore 2K Games, mentre nel corso dell’anno pubblicherà The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me con Bandai Namco.

Supermassive Games ha stretto una partnership con Google per lo sviluppo di un’esclusiva Stadia nel luglio 2020, ma come ha rivelato un recente rapporto, l’accordo è saltato: il gioco in questione era The Quarry, passato sotto la bandiera di 2K e lanciato come titolo multipiattaforma per PC e console.

Un annuncio di lavoro del 2020 suggeriva che Supermassive stava lavorando a un gioco non ancora annunciato con “combattimenti in tempo reale variegati e avvincenti”, mentre altri annunci di qualche mese dopo suggerivano che lo studio aveva in cantiere un gioco multiplayer. Resta da vedere se i due progetti siano la stessa cosa, visto che il gioco in questione non è ancora stato svelato.