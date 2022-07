CORSAIR annuncia i nuovi alimentatori modulari HXi

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, ha annunciato oggi i modelli 2022 degli alimentatori ATX HX1500i e HX1000i. Completamente modulari e a bassissimo rumore, offrono un’alimentazione con certificazione 80 PLUS Platinum e sono stati progettati per i sistemi più esigenti ed ambiziosi. Grazie ad una piattaforma completamente digitale che offre prestazioni senza precedenti e funzionalità avanzate come il controllo delle curve delle ventole e delle impostazioni di alimentazione integrate nel software CORSAIR iCUE, la serie HXi è pronta ad alimentare le configurazioni più ambiziose equipaggiate con l’ultimo processore Intel Core di 12° generazione o un processore AMD Ryzen e con schede grafiche ad alte prestazioni.

Basandosi sull’eredità interamente digitale della rinomata serie CORSAIR AXi, i nuovi alimentatori della serie HXi offrono la potenza, l’efficienza e la stabilità necessarie per fornire energia ia componenti più esigenti di oggi e di domani. Dotati di certificazione Cybenetics Platinum e con un’efficienza fino al 91%, gli alimentatori HXi consumano meno elettricità e generano meno calore a carichi comparabili, mentre una ventola ad alte prestazioni con cuscinetto fluidodinamico (FDB) da 140 mm garantisce il raffreddamento ottimale dell’alimentatore con una livello di rumorosità incredibilmente basso, classificato da Cybenetics come A per HX1000i e A- per HX1500i. Il supporto per i segnali PWM a 0 RPM significa che la ventola può anche spegnersi completamente a carichi bassi e medi, offrendo quindi un funzionamento quasi inudibile. Entrambi i modelli HX1500i e HX1000i sono realizzati interamente con condensatori elettrolitici di produzione giapponese di livello industriale con rating a 105 °C, su una piattaforma completamente digitale con topologia LLC risonante e conversione DC-DC, che garantisce prestazioni eccezionalmente costanti ed affidabili.

Il software CORSAIR iCUE offre la possibilità per la serie HXi di controllare nel dettaglio molteplici opzioni, in modo tale da poter regolare l’alimentatore in base alle specifiche esigenze. Con iCUE è quindi possibile creare curve di funzionamento personalizzate per stabilire a quali temperature la ventola deve attivarsi, monitorare la potenza erogata e l’efficienza in tempo reale e passare dalla protezione contro le sovracorrenti (OCP) a modalità singola a una a più vie con grandissima rapidità.

Grazie al supporto della modalità di sospensione Modern Standby per tempi di riattivazione estremamente rapidi e un’efficienza ancora migliore a bassi carichi, e con tre connettori EPS12V inclusi per la piena compatibilità con le moderne schede madri ed una garanzia di dieci anni a protezione dell’alimentatore per tutta la durata del sistema, la serie HXi offre la potenza della certificazione Platinum necessaria per tutte le configurazioni più ambiziose.