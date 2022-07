Kirby’s Dream Buffet: annunciato titolo multiplayer con torte e fragole in arrivo quest’estate

Quest’estate, Kirby’s Dream Buffet servirà una deliziosa porzione di divertimento multiplayer in locale e online su Nintendo Switch.

Disponibile esclusivamente nel Nintendo eShop, Kirby’s Dream Buffet vedrà una banda di famelici Kirby affrontarsi in frenetiche gare multiplayer divise in quattro round e ambientate in percorsi uno più ghiotto dell’altro. Per trionfare, i giocatori dovranno fare scorpacciate di fragole per far crescere il loro Kirby e affidarsi ad abilità familiari, chiamate questa volta abilità cibo di copia.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di annuncio, insieme ad una galleria che mostra le prime immagini del gioco in azione. Potete vederli entrambi in fondo alla notizia.

Il gameplay di Kirby’s Dream Buffet è adatto a esperti e principianti, ma offre al contempo il giusto livello di sfida per chi è alla ricerca di un po’ di competizione tra amici. Maggiori dettagli sul gioco saranno svelati prossimamente.

Insegui la vittoria abbuffandoti di fragole nelle ghiottissime gare di Kirby’s Dream Buffet per Nintendo Switch

Rotola in dolcissimi livelli mentre affronti un altro giocatore in locale o un’intera banda di famelici e colorati Kirby online.

Divora le fragole per ingrandirti e diventare sempre più veloce quando rotoli in discesa. Il Kirby più in palla (e più pesante) avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi la vittoria!

Vuoi ribaltare le sorti della gara? Usa i cubi snack per sbloccare deliziose abilità cibo di copia.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio, ancora più sotto, la galleria delle immagini. La data precisa d’uscita non è stata ancora annunciata. Ricordiamo infine che quest’anno si festeggiano i 30 anni della piccola creatura rosa.