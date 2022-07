Rollerdrome: prezzo speciale al lancio e primo trailer degli sviluppatori

Private Division e Roll7 hanno annunciato che Rollerdrome sarà disponibile a uno speciale prezzo di lancio di €19,79 su Steam e per i membri di PlayStation Plus di qualsiasi livello. Ambientato nel 2030, il gioco ha una grafica e un’atmosfera retro-futuristica in stile anni ’70, a cui lo speciale prezzo vuole rendere omaggio. Dopo l’offerta, Rollerdrome sarà acquistabile al prezzo di €29,99 su Steam e PlayStation Store.

Al lancio di Rollerdrome, tutti i membri di PlayStation Plus di livello Premium avranno a disposizione anche una versione di prova, che consentirà loro di testare questo sparatutto in terza persona per giocatore singolo. Dal 16 agosto, i membri di PlayStation Plus di livello Premium potranno provare su PlayStation 5 o PlayStation 4 tutta la fluidità di Rollerdrome e immergersi nell’atmosfera unica, oscura e distopica di questo fantasioso ibrido tra sparatutto e pattinaggio.

Sempre oggi 12 luglio, è stato pubblicato un nuovo video dietro le quinte degli sviluppatori di Rollerdrome. Nel video, i maestri dei giochi di skate di Roll7 mostrano il brivido di combinare una serie di movimenti fluidi con le eleganti meccaniche dei trick in questo universo retro-futuristico davvero unico, al ritmo di una nuova colonna sonora adrenalinica, creata dal celebre artista musicale Electric Dragon. Scoprite come il team ha ottenuto un bilanciamento perfetto tra i movimenti costanti e fluidi del gameplay con il level design unico delle brutali arene del gioco.

Il gioco sarà disponibile dal 16 agosto su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Qui potete visitare il sito ufficiale. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che era stato presentato allo State of Play di inizio giugno.