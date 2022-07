Tribes of Midgard: in arrivo su Xbox e Switch con la season 3

Lo sviluppatore Norsfell Games e il publisher Gearbox Publishing hanno annunciato che Tribes of Midgard arriverà anche su Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 16 agosto, giorno in cui inizierà la stagione 4, Inferno Saga. Il gioco è già disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per l’occasione, è stato pubblicato un trailer che mostra la nuova season, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nell’update sulla pagina Steam, la Stagione 3 è l’aggiornamento più grande che vede una nuova Saga Quest, un Saga Boss, il bioma Volcanic Spire, l’arma Spear ed altro ancora. Anche vari miglioramenti al combattimento, più impostazioni di accessibilità e molte aggiunte alla qualità of life (molte suggerite direttamente proprio dai giocatori), che faranno parte di questo aggiornamento gratuito.

Qui sotto potete vedere il trailer della stagione 3 di Tribes of Midgard.