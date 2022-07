Dungeons 3: annunciata la data per Switch

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore in-house Realmforge Studios hanno annunciato la data d’uscita di Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition. Il simulatore di dungeon-building sarà disponibile per gli utenti Nintendo Switch dal 15 settembre 2022. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition, l’Absolute Evil ha unito con successo le forze del male e stabilito le radici del suo impero oscuro per sconfiggere l’oltretomba una volta per tutte. Dopo aver coronato come suo luogotenente principale in prima linea Thalya, la sacerdotessa elfa oscura, l’Absolute Evil può continuare il suo piano diabolico dai confini del suo nascondiglio sotterraneo.

I giocatori possono scatenare la loro malvagità mentre creano il proprio dungeon sotterraneo unico da una vasta gamma di stanze, trappole e strutture. Raduna un terrificante esercito per sconfiggere l’oltretomba e scegli tra orchi, zombi e molte altre creature profondamente spregevoli. Quindi, metti piede sulla luce dell’oltremondo dove getterai tenebre e corruzione sulla terra! Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition include anche i pack di espansione Once Upon a Time, Evil of the Caribbean e Lord of the Kings.

Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition sarà disponibile il 15 settembre 2022. Il gioco deliziosamente diabolico è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac e Linux.