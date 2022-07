Apex Legends Mobile: arriva la seconda stagione

Da oggi 12 luglio arriva la seconda stagione in Apex Legends Mobile, il battle royal in versione Android e iOS di Respawn Entertainment ed Electronic Arts.

Distortion, questo il nome della nuova season, porta una nuova leggenda, Rhapsody, la nuova mappa Canyon dei Re, la modalità Hack e Gioco d’armi ed un nuovo battle pass. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di Rhapsody attraverso il sito ufficiale:

Musicista ribelle

Il modo migliore per capire Rhapsody è con la sua musica. Il ronzio ritmato parla della sua infanzia a Kómma, dove il gigante tecnologico Pythas Inc. controlla tutto. Il ritmo costante riflette il sostegno che le diede sua madre, un brillante ingegnere di intelligenze artificiali. E i bassi tonanti ricordano Rowdy, il compagno robot creato dalla madre per amplificare la voce di sua figlia. Una volta invitata a esibirsi nei quartieri ricchi della città, Rhapsody cercò di cancellare il debito della sua famiglia con un virus. Tuttavia, il virus si dimostrò troppo potente e corruppe le finanze dell’intero distretto. Per evitare l’ira della Pythas, Rhapsody accettò di partecipare ai Games con le loro insegne. Ma questa è solo la sua copertura: Rhapsody continuerà a scalare le classifiche degli Apex finché non avrà guadagnato abbastanza per comprare non solo la propria libertà, ma anche quella della sua famiglia.

Abilità Tattica – Inno Scatenato

Riproduci un potente brano che aumenta la velocità degli alleati vicini e ripristina gli scudi. Subire danni interrompe gli effetti

Abilità Passiva – Prodigio Musicale

La portata degli avvertimenti è più ampia

Abilità Definitiva – Rave di Rowdy

Rowdy proietta una barriera di luci che offusca la vista e il rilevamento dei nemici in arrivo.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer di Distortion per Apex Legends Mobile.