Stray: data e pre-order della versione fisica (e del vinile)

Mancano pochi giorni all’uscita di Stray, titolo con protagonista il gatto in una cybercittà, sviluppato da BlueTwelve Studios in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, al day one anche tramite PlayStation Plus. Il gioco sarà disponibile in digitale, ma oggi 12 luglio Annapurna Interactive e Skybound Games hanno annunciato che la versione fisica curata da parte di iam8bit (e annunciata pochi giorni fa) è disponibile al pre-order tramite lo store: è possibile ordinare sia la versione PlayStation 5 che quella PlayStation 4 e le consegne sono previste per il quarto trimestre del 2022 (dunque tra ottobre e dicembre).

L’edizione contiene, al prezzo di 44,99 dollari:

iam8bit Edizione esclusiva

Premium Matte Black O-Sleeve con Holofoil Spécialité

Poster 14,4″ x 24″ dell’iconico primo teaser art di Stray

Sei (6) Carte Artistiche Premium (e incorniciabili)

PIÙ una toppa peluche di ciniglia peluche e personalizzabile del nostro eroe felino.

Region free – Compatibilità globale

Qui sotto potete vedere il tweet da parte di iam8bit che mostra il contenuto della loro versione fisica.

Preorders for our Stray collection are now LIVE! Our Exclusive Edition features a premium holofoil o-sleeve, art cards, poster, and a chenille patch. Shipping internationally, $44.99, and coming Q4. PS4 and PS5. https://t.co/xAkI8o50B8 pic.twitter.com/w31dxNyTKy — iam8bit (@iam8bit) July 12, 2022

In più, è possibile pre-ordinare anche la colonna sonora in vinile, con arrivo previsto nel primo trimestre del 2023 (quindi tra gennaio e marzo), contenente:

2xLP su vinile nero audiofilo da 180 g

Futuristica confezione premium

Copertina apribile racchiusa in un elegante cofanetto con Holofoil Spécialité

Musica di Yann Van Der Cruyssen

Elementi artistici dell’album di Fernando Correa

Include scheda per il download della colonna sonora su Steam

Introducing: Our Stray 2xLP Vinyl Soundtrack! Composer Yann Van Der Cruyssen’s soundtrack is presented on 180g black vinyl with album design from Fernando Correa. Shipping internationally, $41.99, and coming Q1 2023. https://t.co/biXiO45v3J pic.twitter.com/Iqet4m13HM — iam8bit (@iam8bit) July 12, 2022

Annapurna ha anche pubblicato un twitter ironico in cui mostrava una cover scartata da iam8bit per l’edizione fisica:

Infine, il trailer pubblicato da Skybound Games, che segna la disponibilità per il 20 settembre.