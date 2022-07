Company Of Heroes 3 arriva su Steam, ecco la data ed i bonus aggiuntivi al lancio

Company Of Heroes 3 sbarca su Steam. Ad annunciare la data di lancio sono Relic Entertainment, Inc e SEGA Europe Limited, sviluppatore ed editore, che la svelano in maniera ufficiale e fissano l’inizio della commercializzazione a partire dal prossimo 17 novembre. Il titolo si arroga la prerogativa di far rivivere ai più fedelissimi le emozioni dei giochi passati rinnovandoli con tantissime dinamiche e meccaniche nuove attraverso l’introduzione di una nuova esperienza single player, la più estesa della storia del franchise. CoH3 offrirà ben quattro fazioni giocabili e due esperienze single player uniche: operazione campagna dinamica ambientata in Italia e l’operazione Nordafrica.

Importante sottolineare che la missione dinamica italiana offrirà, come già scritto poc’anzi, una peculiare esperienza single player non lineare con un finale aperto; quella Nordafrica invece sarà lineare; ed è in questa che saranno introdotte nuovissime dinamiche di gioco volte a cambiare drasticamente il campo di battaglia! Nella Missione Alpha, ad esempio, si potranno utilizzare potenti unità italiane come gli ingegneri da combattimento chiamati Guastatori e il carro armato leggero L6/40.

Insomma le novità sono molteplici e permetteranno al giocatore di variare moltissimo nelle dinamiche di gioco, ma non è finita qua. Infatti non si dovrà attendere necessariamente novembre per cominciare a godersi il titolo; basterà infatti andare a questo indirizzo e iscriversi al programma di feedback della community di Relic, COH-Development, per ottenere l’accesso a una missione dell’operazione Nordafrica appena annunciata. La Missione Alpha, inoltre, può essere giocata gratuitamente su Steam per una settimana da martedì 12 luglio al 19 luglio.

Per prenotare Company Of Heroes 3 basta recarsi a questo indirizzo e, al momento del lancio, saranno distribuiti anche una serie di oggetti premium e bonus. Sono disponibili due versioni,Digital Premium Edition e Physical Premium Edition; ecco, di seguito, cosa contengono nel dettaglio:

Digital Premium Edition: DLC Devil’s Brigade, che include oggetti estetici basati sulle prime unità di commando d’élite della seconda guerra mondiale

Physical Premium Edition:DLC Devil’s Brigade, la medaglia al servizio, una piccola bussola, un libro da collezione e tanto altro

Entrambe le versioni daranno l’accesso alla prima espansione che sarà rilasciata nel corso del 2023.

Dunque le novità per questo titolo sono davvero tantissime con delle premesse importanti. Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo oppure provarlo in anteprima nella settimana gratis messa a disposizione della casa sviluppatrice. Per seguire tutte le evoluzioni e le novità per quanto riguarda il gioco basta seguire gli aggiornamenti sulle pagine social ufficiali dedicate, restiamo sintonizzati.Nel frattempo, lo sapevate che Metal Gear compie 35 anni e Konami lo celebra su Twitter?