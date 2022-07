Rocket League celebra il 60esimo anniversario di James Bond

Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi con sede a San Diego, in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer (MGM) e Aston Martin, celebreranno i 60 anni di James Bond con inediti e passati contenuti a tema James Bond su Rocket League su tutte le piattaforme. Il titolo ha recentemente festeggiato il suo settimo anniversario con degli eventi dedicati per l’occasione.

La Aston Martin DBS di 007 farà il suo debutto su Rocket League e porterà con sé il Suono Motore Aston Martin DBS di 007, le Ruote Aston Martin DBS di 007, un Adesivo Reel Life e uno Sfondo Giocatore Aston Martin DBS. L’iconico tema musicale di James Bond sarà anch’esso disponibile per la prima volta nel gioco come un Inno Giocatore. La Aston Martin DBS di 007 sarà acquistabile per 1100 Crediti e l’Inno Giocatore Tema di James Bond sarà venduto per 300 Crediti nel Negozio Oggetti. Inoltre, le vetture rilasciate in precedenza come la Aston Martin DB5 di 007 e la Aston Martin Valhalla di 007 ritorneranno nel gioco e saranno disponibili nel Negozio Oggetti per 1100 Crediti ciascuna. Tutti i contenuti a tema James Bond saranno attivi su Rocket League dal 13 al 19 luglio. Per ulteriori informazioni, seguite le ultime novità sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Gareggiate in questo gioco di calcio a quattro ruote, a metà fra un arcade e un gioco di corse. Sbloccate oggetti in Rocket Pass, scalate i livelli competitivi, partecipate ai tornei, completate le sfide, godetevi i progressi cross-platform. Non restate in panchina, scendete in campo.

Caratteristiche

Cross-Platform : c ondividete il vostro inventario di gioco, il rango competitivo e il livello del Rocket Pass.

: ondividete il vostro inventario di gioco, il rango competitivo e il livello del Rocket Pass. Eventi e modalità a tempo: godetevi gli eventi dove potrete sbloccare oggetti di gioco e gareggiate nelle modalità a tempo e nelle arene.

Rocket League è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.