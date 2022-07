Destroy All Humans! 2 Reprobed: un nuovo trailer mostra le armi

Destroy All Humans! 2: Reprobed è un titolo di prossima uscita, qualche giorno fa era stato rilasciato un nuovissimo trailer che ci mostrava l’esperienza di gioco in coopertiva; nelle ultime ore invece THQ Nordic e Black Forest Games ( editore e sviluppatore) hanno rilasciato un nuovissimo filmato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) volto a mostrare l’arsenale delle armi.

L’equipaggiamento svelato include Meteor Strike, Gastro Gun, Dislocator, Anal Probe, Disintegrator, Burrow Beast, Zap-O-Matic, Ion Detonator, Free Love, Quantum Deconstructor, Anti-Grav Field, Slurpmaster V8, Sonic Boom e Raggio della morte.

Insomma, già da una rapida occhiata è facile notare che gli alieni saranno armati fino ai denti, Crypto attuerà la sua vendetta contro il KGB che ha fatto saltare in aria la sua nave madre; non ci resta che aspettare l’uscita del titolo e qualche prossimo aggiornamento. Reprobed uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series e PC tramite Steam il 30 agosto.Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Company Of Heroes 3 ha una data di uscita ufficiale su Steam? Ecco il nostro articolo dedicato a questo indirizzo.