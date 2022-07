Bayonetta 3: classificato per ESRB e PEGI

Bayonetta 3 di Platinum Games ha avuto un’attesa piuttosto lunga, inizialmente annunciato nel 2017 e ricevendo il suo primo gameplay l’anno scorso. Il lancio è previsto per quest’anno. Vestan su ResetEra ha notato che gli elenchi ufficiali dello store Nintendo sono stati aggiornati con le valutazioni ESRB e PEGI.

Il gioco è classificato M per Mature a causa di Violence, Blood and Gore, Partial Nudity, Strong Language, il titolo sembra avere anche acquisti in-app (che potrebbero essere per DLC o bonus di pre-ordine). Nella pagina del negozio nel Regno Unito, ha una valutazione provvisoria PEGI 18. Anche se questo non sembra un grosso problema, scorrere la Wayback Machine indica che il cambiamento è molto recente, almeno nella scheda dello store statunitense.

Forse Nintendo rilascerà presto alcune nuove informazioni, se ospiterà un nuovo Direct che fornirà aggiornamenti su tutti i suoi titoli first party ed esclusive. Bayonetta 3 è un’esclusiva per Nintendo Switch e vede il personaggio titolare tornare per la prima volta da Bayonetta 2 nel 2014. Potete controllare direttamente Summons, che è stato notato dall’ex produttore Jean Pierre Kellams come molto simile al controllo del drago di Scalebound. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nelle prossime settimane. Secondo l’elenco del gioco sul sito della Nintendo, Bayonetta 3 vede la protagonista Umbra Witch affrontare un misterioso male usando le sue pistole distintive e l’abilità Witch Time che rallenta il tempo, insieme ai suoi nuovi poteri. Di seguito la panoramica:

Bayonetta combatte coraggiosamente per le strade di Tokyo contro un misterioso nemico deciso a far precipitare l’umanità nelle profondità del caos.

