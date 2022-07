Skate: lo studio parla della build trapelata

Skate di Full Circle è attualmente in fase di sviluppo e sono trapelati, nel corso del tempo, diversi dettagli per quanto riguarda il titolo; compresa una build che nelle scorse ore ha sollevato un polverone intorno alla questione. Fino a questo momento Full Circle aveva taciuto completamente, senza dichiarare alcunché su quanto accaduto, ma adesso finalmente prende parola e spiega cosa è successo. Il tutto avviene tramite post sul sito ufficiale, ecco quanto dichiarato ( il post per intero è a questo indirizzo) :

Siamo a conoscenza di una versione precedente del gioco che è stata distribuita senza la nostra autorizzazione. Questa build è di settembre 2021 e non è mai stata concepita per uso esterno. Sebbene comprendiamo che sei entusiasta di entrare nel gioco, ti invitiamo a prestare attenzione quando scarichi file da fonti sconosciute (e ti ricordiamo le potenziali conseguenze della violazione dei Termini di servizio di EA ). Il modo migliore per avere la possibilità di giocare è iscriversi a skate. l’ insider playtest quimentre continuiamo a invitare sempre più giocatori nel gioco durante tutto l’anno.Grazie ancora per il tuo incredibile supporto! Ci sentiamo molto fortunati ad avere una comunità così appassionata.Siamo così entusiasti di condividere più informazioni con te questo giovedì in The Board Room !



Dunque la build è di settembre 2021 e non era destinata al pubblico; i video della build trapelati erano disponibili al download attraverso un file di Google Drive condiviso ( adesso rimosso) e mostravano il gampelay a piedi ed alcuni trucchi. Molte animazioni risultavano " immacolate" e questo non ha fatto altro che alimentare ulteriormente l'hype per questo titolo ormai atteso da un pò. Skate sarà rilasciato per PC, non vi è stata parola su una possibile versione per console e non abbiamo ancora una data di uscita. Restiamo sintonizzati!