Genshin Impact: trailer sulle abilità di Shikanoin Heizou

Il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, versione 2.8 intitolato Summer of Fantasia, è ormai disponibile e permette ai giocatori di ritornare all’Arcipelago Golden Apple. La patch include le re-run di Kazuha e Klee nella prima fase insieme al nuovo personaggio Anemo Heizou; nella seconda fase sarà presente la replica di Yoimiya. Sarà possibile ottenere le skin di Fischl e di Diluc. Gli eventi disponibili in questo aggiornamento comprendono Summertime Odyssey, Resonating Visions, Hidden Strife e un nuovo Hangout Event.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer, intitolato Shikanoin Heizou: Hurricane Breakthrough, dedicato al nuovo personaggio a quattro stelle con Anemo Vision. Il video mette in evidenza la posizione di detective all’interno della Tenryou Commission. Vengono mostrate anche gli attacchi e le abilità di Heizou. Di seguito una panoramica tramite Honey Impact:

Normal Attack : esegue fino a 5 colpi potenziati, infliggendo Anemo damage.

: esegue fino a 5 colpi potenziati, infliggendo Anemo damage. Charged Attack : utilizza stamina per eseguire un calcio che infligge Anemo damage.

: utilizza stamina per eseguire un calcio che infligge Anemo damage. Pre-Existing Guilt : quando Heizou si trova nel party riduce il consumo di stamina e permette un’esplorazione più veloce.

: quando Heizou si trova nel party riduce il consumo di stamina e permette un’esplorazione più veloce. Heartstopper Strike : concentra l’energia per sferrare un colpo potente che infligge Anemo damage; può aumentare la potenza dei colpi e sferrarne 4 consecutivi .

: concentra l’energia per sferrare un colpo potente che infligge Anemo damage; può aumentare la potenza dei colpi e sferrarne 4 consecutivi . Windmuster Kick: salta in aria prendendo a calci gli avversari e attirando i nemici e gli oggetti nelle vicinanze per infliggere Anemo damage, fino ad un massimo di 4 avversari contemporaneamente ; se i nemici sono afflitti da qualche stato come Dendro, Electro, Pyro o Cryo, questi subiscono danni corrispondenti allo stato.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.