The DioField Chronicle: svelati dettagli su storia, staff e Collector’s Edition

The DioField Chronicle è un gioco di ruolo strategico in tempo reale che verrà lanciato il prossimo 22 settembre; in un recentissimo comunicato stampa Square Enix solleva il velo di Maya che ancora lo celava e ne svela dettagli di trama, sullo staff a lavoro sul titolo e parla anche della Collector’s Edition.

Per quanto riguarda la trama il giocatore si ritroverà catapultato in un mondo che è in pace da moltissimo tempo ma poi, d’improvviso devastato da una guerra tra l’Impero e L’Alleanza. Sarà Alletain a possedere Jade, un potente ingrediente di magia e stregoneria, pomo della discordia di entrambe le fazioni. Da sfondo a tutta la vicenda c’è il gruppo di mercenari Blue Fox, dei quali però non si conosce la ” presa di posizione”.

Lo staff tecnico svelato è costituito da volti noti del settore ed, in particolare modo, di Square Enix, parliamo infatti di Isamu Kamikokuryo, padre del concept art del titolo che ha già lavorato in Final Fantasy XII e XIII, e Taiki, designer dei personaggi ( Lord of Vermilion 3 e 4). Uno dei pezzi forti è poi la colonna sonora, a cura di Ramin Djawadi e Brandon Campbell, compositori di tutte le musiche iconiche di Game Of Thrones.

Per quanto riguarda le edizioni ordinabili ( a questo indirizzo) indipendentemente da quale scelta si riceverà il coltello Rhopasto e il braccialetto della recluta. La Collector’s Edition fisica può essere ordinata allo stesso indirizzo di cui sopra al prezzo di $ 170; ed in quantità limitate include Standard Edition, The DioField Chronicle Board Game , un Four Pins Set e la Collector’s Goods Box.

Insomma, sono davvero tantissime le novità rilasciate nella dichiarazione di Square Enix; vi ricordiamo che una demo del gioco è disponibile a partire dal prossimo 10 agosto e che i dati saranno poi trasferibili tranquillamente al gioco completo. Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo in questione il prossimo 22 settembre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.Restiamo sintonizzati! Nel frattempo però lo sapevate che finalmente Full Circle parla della build trapelata per Skate?