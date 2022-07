Hellpoint: disponibile il DLC, ecco cosa implementa

Il primo DLC a pagamento, Blue Sun, per Hellpoint è finalmente disponibile ed introduce tantissime novità. Per accedere al DLC in questione sarà necessario raccogliere il 50% dei dati e recarsi all’Osservatorio per parlare con un nuovo NPC. Da questo momento in poi sarà possibile avventurarsi verso il Blue Sun, ovvero The Core, Gehenna Prison e Dominion Baths, le tre nuove posizioni.

Sono state implementate inoltre tre nuovissime missioni contrattuali per PvP/PvE, NPC Invasion e Stacking in New Game Plus. Oltre alla dimensione parallela con tre nuove posizioni, nuove armi, set di armature, maschere, scudi e nemici insieme a nuovi boss ci sono anche alcune specifiche, per esempio di tipo linguistico. Ecco, di seguito, tramite la pagina ufficiale, l’elenco completo delle implementazioni apportate dal DLC:

Rispetto delle statistiche

Ora puoi rispettare le tue statistiche sulla console della prima posizione: lo Stagno.

Gestione delle scorte

Ora puoi ordinare gli articoli nel tuo inventario in base a una serie di criteri.

Elenco completo delle modifiche:

Aggiunte voci ai livelli Blue Sun;

Ora puoi prendere contratti per sfide e ricompense specifiche;

Nuovi NPC stanno popolando la stazione spaziale Irid Novo;

Aggiunta una nuova tecnologia di occlusione audio;

Lo schermo diviso in cooperativa locale ora può essere impostato su verticale, viene rilevato un monitor ultra-wide;

I boss principali ora scalano meglio con la progressione;

Alcuni NPC non rimangono più bloccati in alcune scale;

Aggiunta la lingua ungherese;

Ottimizzazione e correzioni di bug minori.

Blue Sun introduce quindi all’interno del gioco tantissime novità che diversificano e rinnovano l’esperienza di gioco, non resta che godersi l’esperienza resa disponibile da Cradle Games. Nel frattempo però, lo sapevate che TheDioField Chronicles si svela nei dettagli grazie ad un comunicato stampa ufficiale di Square Enix?