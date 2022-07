Bat Boy: al via una campagna kikstarter

Bat Boy è un titolo platform d’ azione e avventura a scorrimento laterale annunciato per la prima volta nell’agosto del 2021. Ad oggi, allo scopo di lanciare il titolo su PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC, XPLUS Company ha lanciato una campagna kikstarter con un tetto stimato di 3,5 milioni di yen (circa $ 25.523 USD).

Il titolo sembra piuttosto interessante, specialmente per i più nostalgici che si ritroverebbero davanti agli 8 bit, e parla delle vicissitudini dei compagni di squadra di Bat Boy a cui viene fatto il lavaggio del cervello dal mago interdimensionale Lord Vicious per partecipare alle Trial of Darkness, una serie di eventi atletici altamente brutali. Spetterà al giocatore sventare la minaccia.

La finestra di lancio del titolo è stimata per gennaio 2023 e trovate la pagina per le donazioni a questo indirizzo. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.