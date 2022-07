Lollipop Chainsaw Remake: il producer afferma che la grafica e la storia non cambieranno

Il produttore del prossimo Lollipop Chainsaw Remake si è rivolto a Twitter per cercare di rassicurare i fan preoccupati per le modifiche proposte che verranno implementate. L’ex CEO di Kadokawa Games Yoshimi Yasuda ha lasciato la società a maggio per formarne una nuova chiamata Dragami Games. Yasuda ha quindi annunciato all’inizio di questo mese che uno dei primi progetti dell’azienda sarà un remake del gioco d’azione cult Lollipop Chainsaw.

Alcuni aspetti dell’annuncio, incluso il fatto che avrebbe una nuova colonna sonora, un design artistico più realistico e non sarebbe stato coinvolto dal direttore creativo Suda51 né dal co-sceneggiatore James Gunn, hanno lasciato preoccupati alcuni fan. Yasuda sta cercando di affrontare alcuni di questi problemi, ad eccezione dell’assenza di Suda e Gunn. Di seguito la dichiarazione di Yasuda:

L’obiettivo principale del progetto Lollipop Chainsaw Remake è fare in modo che i giocatori che desiderano giocare a Lollipop Chainsaw possano farlo facilmente, non per creare un nuovo gioco Lollipop Chainsaw. Ovviamente, la cosa ideale da fare sarebbe realizzare una versione rimasterizzata del gioco originale, senza cambiare nulla. Tuttavia, sfortunatamente non siamo stati in grado di includere 16 dei brani concessi in licenza, che erano una grande parte dell’atmosfera del gioco originale, e quindi puntiamo invece a un remake che sia il più vicino possibile a un remaster. La menzione di come il gioco avrà un aspetto più realistico nell’annuncio precedente aveva lo scopo di riferirsi a come utilizzeremo la tecnologia di rendering avanzata disponibile nelle attuali console di gioco. Non desideriamo cambiare il design di Juliet e l’assunto che vogliamo è infondato. Siamo stati noi a creare i dati del modello di Juliet dopo grandi tentativi ed errori dieci anni fa, e ci sentiamo legati a lei più di chiunque altro.

Lollipop Chainsaw Remake sarà disponibile dal 2023. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.