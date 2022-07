Bayonetta 3: data d’uscita annunciata

L’annuncio della data d’uscita di Bayonetta 3 era nell’aria. Dopo il leak del mese scorso e la recente classificazione ESRB e PEGI il titolo di PlatinumGames ha ora una data d’uscita ufficiale.

Bayonetta 3 sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra Bayonetta in azione contro un’oscura minaccia insieme ad alleati nuovi e familiari.

In questo terzo capitolo della serie, l’inarrestabile Strega di Umbra dovrà unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus, armi biologiche create dall’uomo, di seminare morte e distruzione.

I giocatori useranno le armi di Bayonetta e la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca per eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci, aiutandola così a respingere una forza oscura che rischia di gettare l’umanità nel caos.

Il nuovo trailer del gioco svela dettagli aggiuntivi sulla prossima avventura di Bayonetta e su alcuni dei nuovi personaggi:

· Tante Bayonetta diverse: combattendo nelle strade di Tokyo, sulle montagne della Cina e in molti altri luoghi, i giocatori incontreranno una vera e propria congrega di altre Bayonetta, una più affascinante della precedente. Riuscirà questa alleanza arcana a salvare la realtà dalla distruzione? E cosa avrà in serbo il destino per queste Bayonetta?

· Viola si tuffa nell’azione: oltre a Bayonetta, i giocatori controlleranno anche la tenace Viola, un’apprendista strega pronta ad affrontare gli homunculus a colpi di spada a fianco del lunatico Cheshire, il suo demone felino.

Al lancio del gioco, il 28 ottobre, sarà disponibile anche la Trinity Masquerade Edition. Questa edizione speciale includerà un artbook a colori di 200 pagine con illustrazioni di Bayonetta 3 e tre copertine esclusive ispirate alla trilogia di Bayonetta, una per ogni gioco, che insieme creano uno spettacolare panorama. Maggiori dettagli su come preordinare la Trinity Masquerade Edition verranno comunicati in futuro.

Dal 30 settembre, inoltre, sarà disponibile una versione su scheda a sé stante del Bayonetta originale per Nintendo Switch. Anche per questa, maggiori informazioni verranno fornite in futuro.

Il gioco è preordinabile anche attraverso il Nintendo eShop. Qui sotto potete vedere il trailer, più sotto ancora i tanti screenshot tratti proprio da questo filmato.