Brawlhalla: arriva l’Heatwave 2022

L’evento estivo Heatwave 2022 è arrivato in Brawlhalla, e l’evento più caldo di Asgard arriva con esclusivi oggetti stagionali, come nuove skin per Lucien e Lord Vraxx, un nuovo podio, i colori estivi dell’heatwave, altre undici skin estive e altro ancora.

E da oggi 13 luglio oggi inizia anche la Stagione Classificata 25. Vengono introdotte le stock 3v3 nella coda delle classifiche stagionali.

Per vedere tutti i dettagli potete leggere la patch note sul sito ufficiale di Brawlhalla. Qui sotto potete vedere invece il trailer dell’evento estivo.