The Division Resurgence: gameplay del titolo mobile

[aggiornamento] il video è stato nuovamente pubblicato da Ubisoft dopo la rimozione, ed in più è stato aggiunto un nuovo filmato di 7 minuti e 30 in cui a parlare ci sono anche gli sviluppatori.

[notizia originale] Dopo l’annuncio di pochi giorni fa, Ubisoft ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di The Division Resurgence, sparatutto GdR free-to-play in terza persona per dispositivi mobile del franchise Tom Clancy’s The Division. Il filmato arriva da una versione alpha del gioco e mostra esplorazione, combattimenti e miglioramenti delle armi (potete vederlo a questo link).

Queste le caratteristiche:

Tom Clancy’s The Division Resurgence porta l’esperienza di Tom Clancy’s The Division su dispositivi mobile. Vedrete una nuova e indipendente linea narrativa ambientata in un open world con ambiente urbano nel quale sarete liberi di girare. Potrete giocare da soli o in co-op con molte attività PvE, dalle missioni alle attività del mondo. Questo nuovo capitolo si basa su tutte le modalità di gioco originali e offre nuovi equipaggiamenti e armi da provare.

Si svolge in una New York post-crisi contemporanea e offre una prospettiva unica su elementi chiave dei primi due episodi di The Division. Il caos continua a imperversare a New York e come parte della prima ondata di agenti della Strategic Homeland Division, dovrete proteggere i civili dalle fazioni ostili e aiutarli a costruire un futuro migliore. Scoprirete nuovi personaggi con profonde storie personali e potenti nemici con abilità sfidanti.

Potrete personalizzare i vostri personaggi collezionando e aggiornando le vostre attrezzature per fronteggiare qualsiasi minaccia possiate incontrare. Salendo di livello e migliorando le vostre abilità, potrete sbloccare nuove specializzazioni con armi uniche e caratteristiche e gadget che potrete scambiare in qualsiasi momento. Questo nuovo elemento strategico ti permetterà di testare nuove abilità e trovare la miglior sinergia di cooperazione con agenti della Divisione, tutto in punta di dita.

Tom Clancy’s The Division Resurgence è stato sviluppato e ottimizzato per piattaforme mobile, con controlli e interfaccia utente creati su misura per assicurare la più fluida esperienza di gioco su dispositivi portatili sia per i veterani che per i nuovi arrivati al franchise.