gamescom 2022: nuovi dettagli sull’evento

Dopo che all’inizio di luglio sono stati annunciati più di 500 espositori per la gamescom 2022 – tra cui KRAFTON, Level Infinite (Tencent) e HoYoverse, alcune aziende internazionali di primo piano che saranno presenti per la prima volta con uno stand nell’area dell’intrattenimento – ora seguono ulteriori informazioni. Dalla scorsa settimana si sono aggiunti altri espositori, portando il loro numero totale a oltre 550. La percentuale di aziende straniere è superiore al 70%, con 27 padiglioni nazionali ora registrati. Sempre più aziende al di fuori dell’industria dei giochi vogliono utilizzare la gamescom per presentare nuove partnership con marchi di giochi e per entrare in contatto con una comunità unica. Tra gli espositori e gli sponsor figurano LEGO, McDonald’s Germania, MINI e Porsche & Puma. Nell’arena dell’evento gamescom, AMD, Funcom e ESL Gaming/ Qualcomm offriranno intrattenimento con un programma diversificato in giorni diversi. Numerose agenzie di creator e centinaia di talenti si sono già registrati per gamescom.

Oliver Frese, Chief Operating Officer di Koelnmesse:

“gamescom e la community dei videogiochi sono molto diversificate. Dagli espositori, ai programmi di intrattenimento e ai creator rappresentati alla gamescom – l’evento di agosto ha qualcosa per tutti. Soprattutto per quanto riguarda i creatori, sono lieto di constatare che la nostra offerta, in costante espansione, è stata accolta così bene. Questa è stata una storia di crescita e successo condivisa fin dal primo anno e come organizzatori stiamo facendo tutto il possibile per garantire che continui a lungo”.

Felix Falk, direttore generale di game – The German Games Industry Association:

“Celebrare i giochi insieme è sempre stata la grande forza della gamescom. I giochi prosperano grazie all’entusiasmo della comunità e questo sarà più evidente alla gamescom di quest’anno che altrove. L’ultimo slancio nelle ultime settimane ci fa anche guardare alla fine di agosto, perché dopo le molte incertezze di pianificazione per i partner di quest’anno, ora c’è ancora una volta molto, in queste ultime settimane, che la comunità può già guardare avanti.”

Philip Green, ambasciatore australiano in Germania:

“È fantastico vedere l’Australia collaborare con la gamescom come paese protagonista per il 2022. Con la partecipazione di circa 37 studi, non vediamo l’ora di accogliere la più grande delegazione di studi di sviluppo di videogiochi per presentare i loro giochi in Germania. Il governo australiano è impegnato a sostenere il settore australiano dei giochi digitali – per creare, innovare e prosperare e raggiungere il suo pieno potenziale e impiegare oltre 10.000 persone di talento entro il 2030”.

gamescom event arena: quattro giorni con un programma di intrattenimento variegato

Uno dei punti salienti di gamescom 2022 è la gamescom event arena. Per garantire che si trovi proprio nel cuore della gamescom, sarà inaugurata nel padiglione 6. Per quattro giorni, i fan potranno entrare e uscire senza biglietto aggiuntivo e vivere i vari eventi a piacimento. Tra le altre cose in programma ci sono:

– Giovedì: Un grande evento che sarà un’epica celebrazione della musica metal, prodotto da Funcom e The Outsiders, sviluppatori del prossimo rhythm shooter “Metal: Hellsinger”.

– Venerdì: Varie attivazioni di creatori da e con AMD

– Sabato e domenica: Tornei di esports mobile Snapdragon Pro Series ospitati da ESL Gaming e Qualcomm.

Il grande spettacolo di apertura della Gamescom: Opening Night Live, per il quale i biglietti saranno messi in vendita all’inizio di agosto, darà il via all’arena dell’evento martedì sera.

creator di gamescom X: Una storia di successo condivisa

Creator e gamescom sono stati uniti fin dall’inizio e da allora si sono rafforzati sempre di più. Quest’anno, l’offerta dei Creator alla gamescom sarà ulteriormente ampliata.

Per la prima volta, ci sarà uno spazio di co-working dedicato ai creatori. L’obiettivo è fornire ai creator presenti alla gamescom il miglior supporto possibile per il loro lavoro. Nell’area, accessibile solo ai creator e ai loro team, ci saranno, tra le altre cose: 100 postazioni di lavoro, connessione a Internet ad alta velocità, cabine per lo streaming, aree di riposo e di incontro, offerta di snack e bevande, checkroom, armadietti e molto altro ancora. La partecipazione confermata di centinaia di creator e delle loro agenzie provenienti da numerosi Paesi del mondo dimostra che questa offerta è ben accolta.

Con il tema centrale “Games: The Heart of Pop Culture”, la gamescom di quest’anno si concentrerà sulla rilevanza culturale particolarmente elevata dei videogiochi e dei computer. Dopo tutto, i giochi non sono solo il mezzo di intrattenimento di maggior successo del nostro tempo, ma sono anche diventati il cuore della cultura pop, da cui altri prendono sempre più spunto. Se in passato c’era il film da abbinare al libro, oggi c’è il libro da abbinare al gioco, la moda da abbinare al gioco e persino la danza da abbinare al gioco. In breve, chi oggi ispira la comunità dei videogiochi, domani ispirerà il mondo intero. La tendenza “Next Generation of Mobile Gaming” si basa sugli attuali sviluppi degli smartphone come piattaforma di gioco. Dopo tutto, oggi i dispositivi sono così validi che è possibile realizzare giochi molto più elaborati. Un numero sempre maggiore di serie di giochi famose sta ottenendo la propria versione mobile, raggiungendo altri milioni di giocatori. E con l’aiuto del cloud gaming, i giochi preferiti per PC e console possono continuare a essere giocati senza problemi sullo smartphone anche in mobilità. Una maggiore potenza e giochi più sofisticati per i dispositivi mobili stanno anche guidando la tendenza degli esports mobili. Il fatto che i giochi per computer e i videogiochi siano sempre più utilizzati per la salute mentale è ripreso dalla tendenza “Healthy through Games”. Con i “Wholesome Games”, è diventato molto popolare un genere a sé stante, incentrato su giochi che aiutano a rilassarsi e a rallentare la vita quotidiana grazie al loro stile rilassato. Inoltre, i giochi per computer e i videogiochi sono sempre più utilizzati nelle terapie, ad esempio per aiutare i pazienti affetti da dolore, alleviare gli effetti della demenza o sostenere i bambini affetti da ADHD.

Nelle settimane che precedono la gamescom, i fan riceveranno aggiornamenti regolari sulla vasta gamma di offerte dell’evento – tra cui l’arena dell’evento, le varie aree della comunità e il gamescom city festival – e sui piani delle aziende partecipanti. Le aziende interessate possono ancora partecipare a gamescom e possono trovare tutte le informazioni sulle opportunità di partecipazione su questo sito. Gli studi di sviluppo ucraini riceveranno uno stand gratuito alla gamescom 2022.