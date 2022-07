PlayStation Plus: ecco i titoli del Catalogo Giochi di luglio per gli abbonati Extra e Premium

Dalle pagine del PlayStation Blog viene presentata la selezione inaugurale per il Catalogo Giochi del nuovo PlayStation Plus (alcuni dei quali precedentemente leakati), che sarà disponibile per gli abbonati Extra e Premium dal 19 luglio. La selezione vede protagonista l’attesa avventura felina Stray, che esordisce all’interno del catalogo.

Tra gli altri titoli del Catalogo Giochi di questo mese troviamo Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, cinque titoli della saga Assassin’s Creed e due titoli della serie Saints Row.

Gli abbonati PlayStation Plus Premium possono inoltre approfittare di una vasta gamma di titoli classici, come Dino Crisis (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP). Anche questi titoli saranno disponibili a partire dal 19 luglio.

Qui sotto potete vedere le descrizioni dei giochi:

Stray | PS4, PS5

Perso, solo e separato dalla famiglia, un gatto randagio deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città cibernetica ormai dimenticata e trovare la strada di casa. Stray è un gioco di avventura in terza persona con protagonista un gatto, ambientato tra i vicoli illuminati dalle luci al neon di una decadente città cibernetica e i suoi squallidi bassifondi. Osserva il mondo attraverso gli occhi di un gatto randagio e interagisci con l’ambiente in modi giocosi, mentre questo avventuriero felino che si è smarrito risolve un antico mistero per fuggire e ritrovare la via di casa.

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Questa versione estesa di Final Fantasy VII Remake è stata migliorata per PS5, offrendo un coinvolgimento maggiore con il controller DualSense e una grafica migliorata, oltre a essere comprensiva di FF7R EPISODE INTERmission, una nuova storia entusiasmante in cui la ninja Wutai Yuffie Kisaragi si infiltra a Midgar per rubare la più potente materia mai esistita.

Final Fantasy VII Remake è disponibile all’interno del Catalogo giochi di questo mese anche per i possessori di PS4.

Marvel’s Avengers | PS4, PS5

Marvel’s Avengers è un incredibile titolo di azione e avventura in terza persona che combina una storia cinematografica originale con un’azione di gioco cooperativa e a giocatore singolo. Riunisci una squadra composta da un massimo di quattro giocatori online, padroneggia abilità straordinarie, personalizza una rosa crescente di eroi e difendi la Terra da minacce sempre più gravi.

Il 19 luglio saranno inoltre disponibili:

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row: Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

Jumanji: Il videogioco | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Selezione di titoli per il Catalogo dei classici per gli abbonati PlayStation Plus Premium

Dino Crisis (PS1)

Ridge Racer 2 (PSP)

Soulcalibur: Broken Destiny (PSP)

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Qui sotto potete vedere il video pubblicato sul canale PlayStation Access che mostra i giochi che si uniscono al Catalogo Extra e Premium del PlayStation Plus. Ricordiamo anche i titoli Plus