Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge ha venduto più di 1 milione di copie nella prima settimana

Il pubisher Dotemu e lo sviluppatore Tribute Games hanno annunciato che Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge ha venduto più di un milione di copie nella prima settimana: il gioco è uscito su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC così come su PlayStation 5 e Xbox Series X|S via retro-compatibilità, il 16 giugno anche tramite Xbox Game Pass.

Cyrille Imbert, CEO di Dotemu, ha dichiarato in un comunicato stampa:

Il cofondatore di Tribute Games, Jean-Francois Major, ha aggiunto:

“Tribute Games si è prefissata di realizzare la celebrazione definitiva di un capitolo della storia delle Tartarughe Ninja che per noi ha un significato fondamentale, ed è stato meraviglioso vedere il divertimento accessibile dei beat-em-up risuonare sia tra i fan di lunga data che tra i neofiti del genere. Siamo grati per tutto il sostegno e l’incoraggiamento che l’appassionata comunità delle Tartarughe Ninja ci ha dimostrato fin dal reveal del gioco, e non vediamo l’ora di vedere i giocatori continuare a scoprire gli easter egg che abbiamo nascosto in tutto il gioco e a concatenare combo strepitose”.

Qui sotto potete vedere il tweet di Dotemu che ringrazia per la cifra raggiunta, mentre, qualora vogliate, vi rimandiamo alla nostra recensione se volete sapere cosa ne pensiamo di questo beat ‘em up con le tartarughe ninja e tutti gli altri personaggi della serie.

.@TMNT #ShreddersRevenge sold over 1 million copies around the world and we can't thank you enough for your everlasting support 🫶

Working on TMNT was the challenge of a lifetime and everything became possible thanks to @Nickelodeon and the incredible work of @TributeGames! pic.twitter.com/VMed9Acv7k

