Rune Factory 5 è disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

Marvelous Europe è lieta di annunciare che Rune Factory 5 è ora disponibile su PC Windows tramite Steam con aggiornamenti visivi e nuove opzioni di personalizzazione, oltre al supporto del doppio audio per le tracce vocali in inglese e giapponese. Il titolo RPG di simulazione agricola e di vita è disponibile in edizione standard a 59,99 euro e in “Digital Deluxe Edition”, con 13 abiti esclusivi ispirati ai candidati al matrimonio di Rune Factory 4, a 69,99 euro e 59,99 sterline, con uno sconto del 10% per la settimana di lancio che terminerà il 20 luglio. Sono inoltre disponibili ulteriori contenuti scaricabili, tra cui costumi e oggetti di gioco, con prezzi compresi tra 1,99 e 4,99 euro e 1,69 e 4,29 sterline.

Il titolo RPG di simulazione agricola e di vita offre un’avventura in 3D che porta i giocatori a esplorare dungeon infidi e a combattere nemici pericolosi per svelare un mistero che minaccia la loro casa adottiva di Rigbarth. Tra un’avventura e l’altra, i giocatori potranno coltivare i raccolti, partecipare alle feste locali e stringere amicizia con gli abitanti della città. Rune Factory 5 include nuove caratteristiche della serie, come gli attacchi link, la cucina in cooperativa e il matrimonio omosessuale.

Inoltre, se i giocatori possiedono Rune Factory 4 Special su Steam, i beniamini dei fan Doug e Margaret si stabiliranno nella locanda Blue Moon di Rigbarth. Ciascun personaggio offrirà le proprie richieste sulla lavagna dei compiti, il cui completamento premierà i giocatori con gli abiti di Lest e Frey, i protagonisti di Rune Factory 4. Doug e Margaret sono pienamente integrati nel mondo di Rune Factory 5 e, sebbene nessuno dei due sia idoneo al matrimonio, si troveranno in città e potranno unirsi al gruppo del protagonista prima di avventurarsi!