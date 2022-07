Annunciato Mia and the Dragon Princess

Wales Interactive, acclamata per i suoi giochi FMV e per i suoi media narrativi, è orgogliosa di annunciare il primo di tre film interattivi con Mia and the Dragon Princess. In questa avventura d’azione fuori dagli schemi, scritta e diretta da Marc Price di Dead Pixel Productions, seguiamo Mia, una coraggiosa barista la cui vita viene gettata nel caos quando una donna misteriosa si presenta sul suo posto di lavoro, in fuga da un gruppo di violenti teppisti e incapace di parlare inglese.

Mia and the Dragon Princess arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch, iOS e Android nel quarto trimestre del 2022. Il film interattivo è disponibile per essere aggiunto alla Lista dei desideri di Steam. Mia sogna l’avventura, ma il senso di responsabilità nei confronti dei suoi colleghi di lavoro, che sono diventati la sua famiglia surrogata, la costringe a fare un lavoro che la annoia e a vivere una vita che non vuole. Quando una donna misteriosa (Marshanda) si presenta spaventata e in fuga, la decisione di Mia di prenderla sotto la sua ala protettrice e di cercare di scoprire la sua identità la conduce lungo un percorso di intrighi, misteri e pericoli.