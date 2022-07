Marvel’s Avengers: in arrivo il Soldato d’Inverno?

Marvel’s Avengers ha recentemente concluso la sua siccità di nuovi contenuti con l’aggiunta di Jane Foster, alias The Mighty Thor, come nuovo personaggio giocabile. Subito dopo, lo sviluppatore Crystal Dynamics ha confermato di voler aggiungere altri eroi al gioco in futuro. Ora sembra che potremmo sapere chi sarà il prossimo eroe.

Su Twitter, l’importante leaker di Avengers Miller, che in passato ha fatto trapelare con precisione molte informazioni relative al gioco, ha affermato che Bucky Barnes, alias il Soldato d’Inverno, sarà il prossimo eroe giocabile di Marvel’s Avengers.

Questo potrebbe essere un po’ uno shock per molti, alla luce delle recenti fughe di notizie, secondo cui She-Hulk sarà aggiunta al roster nel prossimo futuro. Molti avevano ipotizzato che sarebbe stata la prossima, e che il suo rilascio sarebbe stato allineato con lo show Disney Plus She-Hulk, previsto per agosto.

Secondo Miller, però, non sarà così. Rispondendo a una domanda sullo stesso argomento, il leaker sembra suggerire che l’arrivo di She-Hulk nel gioco sia stato ritardato, anche se non ci sono indicazioni chiare su quanto sia lontano il lancio del personaggio o sul motivo per cui sia stato ritardato.

In ogni caso, per ora si tratta di notizie non confermate, quindi tenete sotto controllo le vostre aspettative finché non avremo notizie ufficiali da Crystal Dynamics. Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.