Star Ocean The Divine Force: nuovo trailer introduce Raymond e Laeticia

Il JRPG di Square Enix sviluppato da Tri-Ace, Star Ocean: The Divine Force, torna a mostrarsi in un nuovissimo trailer. Square Enix e Tri-Ace, infatti, hanno rilasciato un breve filmato( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) volto a introdurre due personaggi: Raymond Lawrence e Laeticia Aucerius. Square Enix ha anche fornito una descrizione ufficiale dei due protagonisti introdotti, eccola di seguito:

Raymond Lawrence – Raymond Lawrence è uno dei due protagonisti principali tra cui scegliere in The Divine Force . Dal pianeta non federato di Verguld e capitano della nave mercantile Ydas, viene spesso trovato a buttarsi a capofitto in situazioni anche pericolose quando si tratta dei suoi amici e del lavoro.

Laeticia Aucerius – Laeticia Aucerius è uno dei due protagonisti principali tra cui scegliere in The Divine Force . È la Principessa del Regno di Aucerius con una personalità radiosa e risoluta e notevoli abilità con le doppie lame.

Il titolo uscirà il prossimo 27 ottobre e si arroga la peculiarità di essere praticamente unico nel suo genere; il giocatore potrà infatti spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli; attraverso i personaggi ci si potrà muovere in tre dimensioni in quello che viene definito ” lo scenario più grande di sempre”.

Non ci resta che aspettare l'uscita effettiva del titolo il prossimo autunno, il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e STEAM. Restiamo sintonizzati!