Assassin’s Creed: Schreier parla dell’ambientazione del prossimo capitolo

Se si nomina Assassin’s Creed si nomina la saga per eccellenza; una delle più iconiche senza dubbio, un caposaldo della storia videoludica in generale. Facile quindi ipotizzare quanto un titolo di questo calibro possa essere al centro di speculazioni, considerando l’hype mondiale che è in grado di destare. Infatti, qualche tempo fa, lo YouTuber ACG affermò che il prossimo gioco della serie avrebbe avuto un’ambientazione azteca; ma secondo Jason Schreier di Bloomberg ciò è totalmente inesatto.

Secondo Shreier infatti, il prossimo titolo della serie sarà AC Rift e sarà ambientato a Baghdad ed avrà come protagonista Basim di Valhalla; anche se il titolo sarà molto più incentrato su dinamiche stealth in un mondo molto meno vasto rispetto a Valhalla.

Importante sottolineare che questo non è l’unico titolo AC in lavorazione da Ubisoft, vi è infatti anche AC Infinity ed un terzo incentrato sulla realtà virtuale ( presumibilmente chiamato Nexus) entrambi non con ambientazione azteca.

Purtroppo da parte della casa sviluppatrice di videogame non ci sono stati aggiornamenti in merito, non vi sono smentite e nemmeno conferme dei rumors; d’altronde però con Ubisoft Forward Showcase fissato per il 10 settembre non sarà necessario attendere a lungo, anche perché il mese scorso durante il livestreaming per festeggiare l’anniversario della serie venne annunciato che notizie sul futuro della serie sarebbero state svelate a settembre dell’anno in corso.

Non resta dunque che pazientare, restiamo comunque sintonizzati sulla questione!