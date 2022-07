Payday 2: disponibile il DLC High Octane Tailor Pack

Payday 2 riceve un nuovo contenuto e la prima parte del pacchetto Lost in Transit, il DLC High Octane Tailor Pack, ha un prezzo di $ 2,99. Il pacchetto High Octane Tailor include due abiti in 4 varietà ciascuno, 6 maschere e 2 paia di guanti. Il nuovo capitolo della serie arriverà nel 2023 e sarà ambientato a New York.

Il pacchetto High Octane Tailor è una singola parte del pacchetto di 4 DLC Lost in Transit, che vedrà i contenuti rilasciati nel corso di tre mesi. Il pacchetto nel suo insieme è già disponibile per l’acquisto, al prezzo di $ 9,99 L’acquisto dell’intero pacchetto consentirà ai giocatori di accedere a tutte le parti DLC del pacchetto man mano che vengono rilasciate.

Come parte del pacchetto Lost in Transit, Payday 2 riceverà il Tijuana Music Pack il 31 agosto, il McShay Weapon Pack 2 il 21 settembre e il pacchetto si concluderà con l’uscita della rapina Lost in Transit. Lost in Transit viene considerato come un bundle e includerà un capitolo della campagna Texas Heat, che vedrà la sua storia continuare nel tempo. Di seguito una panoramica del titolo:

Payday 2 è uno sparatutto cooperativo d’azione che permette a 4 giocatori di indossare i panni della famigerata Banda Payday, formata da Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, e commettere rapine per tutta Washington DC. Fino a quattro amici possono partecipare ad un colpo e man mano che la squadra fa progressi i contratti diventeranno più ambiziosi e remunerativi. Oltre che a diventare un criminale leggendario, Payday 2 offre la possibilità alla squadra di migliorare e personalizzare il proprio arsenale ed equipaggiamento. CrimeNet è un network che offre un’ampia gamma di contratti dinamici. I giocatori sono liberi di scegliere qualsiasi tipo di contratto: da piccole rapine a negozi o sequestri di persona, da cyber-crimini su larga scala a rapine alle più grandi banche del paese. Perché non aiutare la comunità e svolgere qualche lavoretto a sfondo politico mentre si è a Washington?