Exoprimal: l’opening movie introduce 5 nuovi Exo fighters

Il test di rete chiusa di Capcom per Exoprimal è attualmente in corso con 4 ore di gameplay disponibili. Tramite GameSpot è stato condiviso l’opening movie che mostra cinque nuovi Exo Fighters. Il titolo sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

Nimbus e Skywave sono Support: il primo brandisce doppie pistole a pattina mentre il secondo ha un bastone a doppia lama e vola. Murasame e Krieger sono Tank. Il primo è un samurai robusto con una katana, mentre il secondo può scatenare micro-missili e brandisce un’enorme mitragliatrice Gatling. Infine, c’è Barrage, che usa una balestra portatile e quelli che sembrano essere vari esplosivi. Di seguito una panoramica del titolo:

Siamo nel 2040 e il pianeta è in crisi. I dinosauri stanno comparendo dal nulla e stanno devastando le città di tutto il mondo. Minacciato dalle creature più letali della storia, il mondo si rivolge alla potente Aibius Corporation e alla sua tecnologia rivoluzionaria per chiedere aiuto. L’IA di nuova generazione dell’azienda, Leviathan, può prevedere dove si verificheranno le epidemie di dinosauri per schierare gli Exofighter nell’area. Equipaggiati con armature da combattimento meccanizzate all’avanguardia conosciute come Exosuits, questi guerrieri rappresentano l’ultima speranza per l’umanità.

Exoprimal apre la strada a una nuova esperienza multiplayer co-op. Nella modalità principale del gioco, Dino Survival, le squadre combattono per la salvezza contro innumerevoli dinosauri mentre gareggiano per completare le missioni prima delle squadre rivali in partite 5v5. Un mix dinamico di obiettivi tiene i giocatori in guardia e assicura che ogni partita sia diversa dall’ultima. Gli Exofighter dovranno rimanere all’erta mentre la caccia si trasforma in preziose consegne di merci o ultime e disperate resistenze contro assalti implacabili.