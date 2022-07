Mato Anomalies: annunciato ufficialmente per console e PC

Prime Matter e Arrowiz, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno annunciato ufficialmente un nuovo gioco di ruolo a turni, dalle ambientazioni misteriose e neo-futuristiche: Mato Anomalies. Arrowiz è il ” papà” di giochi come Hermitage, Strange Case File contraddistinti, dunque, da una varietà di indizi distribuiti durante tutta l’esperienza di gioco e contornati da ambientazioni piuttosto cupe; basandosi su ciò è facile ipotizzare che possano essere queste le premesse del gioco in questione.

Il titolo ha anche una finestra di lancio fissata per il primo trimestre 2023; sarà disponibile in inglese e giapponese ma avrà diverse opzioni linguistiche nei sottotitoli:inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e giapponese. Pare che l’esperienza di gioco si aggiri intorno alle 40 ore; ma a prendere parola sul titolo è Horace Xiong, CEO di Arrowiz, che attraverso un comunicato stampa dichiara quanto segue:

Siamo entusiasti di condividere il gioco che abbiamo costruito negli ultimi due anni.Il nostro team creativo ha immaginato la trama profonda e il mondo di Mato Anomalies , portato in vita dai nostri designer appassionati. Oltre 50 persone di talento, esclusi i partner esterni, sono state coinvolte in questo progetto. Siamo incoraggiati dal nostro partner in Prime Matter, che crede nel nostro studio e nella visione globale.