The Rumble Fish Series arriva su console questo inverno

L’editore internazionale 3goo porterà la serie di combattimenti arcade The Rumble Fish di Dimps Corporation su console dall’inverno 2022. The Rumble Fish è un gioco di combattimento in 2D. La prima versione arcade è stata sviluppata nel 2004. Il sequel The Rumble Fish 2 è uscita nel 2005, introducendo nuove meccaniche di gioco e personaggi. Potete vedere il trailer qui sotto.

Il gioco ha guadagnato popolarità con la sua elegante grafica 2D basata su SMA (Smooth Model Animation), personaggi affascinanti e un gameplay strategico che utilizza 2 tipi di indicatori. La serie di giochi ha un seguito di culto ed è ancora giocata nei tornei. Vale la pena notare che la serie non è mai stata rilasciata al di fuori del Giappone. Questa sarà anche la prima volta che The Rumble Fish 2 passerà alle console. Di seguito una panoramica del titolo:

Alla fine del 20° secolo… Una catastrofe naturale su vasta scala colpì l’area orientale di un determinato paese. Il disastro spazzò via il settore finanziario e fece crollare grattacieli su un’ampia area, fino alle principali funzioni della capitale. Ciò ha provocato la perdita di ben 158.000 vite. All’alba del 21° secolo… Il Conglomerato PROBE-NEXUS, comunemente noto come Probe, inizia gli sforzi di ricostruzione nell’area orientale di detto paese. Probe trasferisce la propria base operativa nel settore in rovina e costruisce un’enorme città gestita dalla società. Ricca di capitali colossali e tecnologia all’avanguardia, la moderna Babylon è composta da grattacieli che fanno vergognare i vecchi grattacieli, il più grande centro commerciale del mondo e strutture ricreative che si potrebbero scambiare per un parco a tema. Questa è stata la nascita abbagliante di un simbolo per il nuovo secolo. Divenne il luogo più essenziale del pianeta e fu battezzato Zone Prime. E ora, in un settore non edificato del suo blocco occidentale, c’era un’area conosciuta come le baraccopoli…

The Rumble Fish sarà disponibile a partire dall’inverno 2022 su tutte le console.