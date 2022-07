PlayStation: attiva l’iniziativa The Gamers Gallery

The Gamers Gallery è un’iniziativa tutta italiana dedicata agli appassionati del brand e dei prodotti PlayStation. Nell’ottica di coinvolgere la Community e di dare a tutti la possibilità di mostrare le proprie abilità creative, Sony Interactive Entertainment Italia ha creato una sezione ad hoc nel sito PlayStation Gamer Board, attiva fino al 13 agosto , all’interno della quale gli utenti potranno caricare immagini in game o opere di fan-art dedicati ai titoli disponibili per PS4 o PS5. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

La Gallery è dedicata alla creatività della community italiana di PlayStation, dove potete ammirare le opere esposte, votare le vostre immagini preferite o condividere i vostri contenuti originali. I giocatori possono condividere le loro immagini mettendo in mostro il loro talento inviando un’immagine in game o una delle loro opera di fan-art dedicata ad un titolo per PS4 o PS5. I contributi più votati dalla community e dalla nostra giuria riceveranno ampio risalto sui social PlayStation. Per partecipare è necessario accedere con il vostro account PSN e carica la vostra opera ed è possibile utilizzare i seguenti metodi:

Potete salvare una schermata di gioco tramite il pulsante Create su PS5 o Share su PS4 + info.

su PS5 o su PS4 + info. Potete fotografare lo schermo del tuo televisore/monitor mentre stai giocando su PS5 o PS4.

Potete proporre una tua composizione grafica originale dedicata ad un titolo per PS5 o PS4.

I giocatori potranno caricare anche più di un contenuto (con un limite di tre file per upload) e tutti gli utenti che faranno login potranno votare i contenuti degli altri. Inoltre i migliori contenuti verranno poi pubblicati sui canali ufficiali di PlayStation Italia.

The Gamers Gallery sarà disponibile fino al 13 agosto sul sito di PlayStation Gamer Board. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.