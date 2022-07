Yomawari Lost in the Dark Ghosts: trailer e data di uscita

Yomawari: Lost In The Dark Ghosts viene ufficialmente annunciato e si mostra attraverso un trailer. Il titolo è un horror che potrebbe trarre in inganno ad un primo sguardo visto il design carino e simpatico del personaggio principale; ma il gioco ha premesse davvero spaventose e, molto probabilmente non privo di jumpscare.

La sinossi ufficiale ci racconta che la protagonista è una ragazza che si risveglia in un bosco, senza apparentemente sapere come abbia fatto ad arrivarci. Qui incontrerà un fantasma che la aiuterà nella sua riceva di una via d’uscita; ma non sarà l’unico spettro che incrocerà durante il suo cammino.

Attraverso il breve filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è possibile dare uno sguardo al gameplay e alle ambientazioni che risultano davvero cupe; con una particolare attenzione alle musiche perfettamente coerenti con gli altri elementi del titolo.

Per saperne di più è possibile visitare il sito ufficiale a questo indirizzo; il gioco è in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC il 28 ottobre 2022 ed è possibile preordinare la Limited-Edition a partire da oggi! Restiamo sintonizzati; nel frattempo però lo sapevate che Moto Anomalies è stato annunciato ufficialmente?