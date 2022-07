F1 Manager 2022: ecco il secondo video dietro le quinte

Frontier Developments presenta oggi il secondo video dietro le quinte per il suo titolo di prossima uscita: F1 Manager 2022.In questo secondo episodio, il CEO e fondatore di Frontier, David Braben, e il direttore artistico, Matt Dickinson, discutono dell’impegno di Frontier nel fornire un’esperienza di Formula 1 davvero autentica ed incredibilmente reale.

Questo impegno è facilmente intuibile se si pensa che sono state impiegati all’incirca 200 obiettivi della fotocamera che hanno lavorato insieme al fine di creare intricati modelli 3D facciali, il più possibile vicini alla realtà.L’accuratezza, inoltre, non è puramente estetica; ogni pilota possiede un archivio storico personale che permette di ricreare stile di guida e comportamenti.

Tutto questo è testimonianza di una dedizione a realismo impressionanti, stendardo portato avanti dall’intero team di sviluppo e fulcro intorno al quale si sono sviluppate le varie idee di gioco. Nello specifico, i dati storici di cui sopra, determineranno la reazione del pilota ad eventi esterni alla guida, come ad esempio un cambio metereologico. Inoltre i giocatori dovranno anche prestare attenzione alla radio, poiché quest’ultima potrebbe essere portatrice di ulteriori contenuti dietro le quinte.

F1 Manager 2022 sarà lanciato a partire dal prossimo 30 agosto( 25 agosto per chi effettua il preordine) su Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Steam ed Epic Games Store.

Il gioco sarà disponibile anche in formato fisico per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo consigliato di £ 44,99/$ 54,99/€ 54,99 (sulle piattaforme PlayStation, i giocatori devono essere abbonati a PlayStation Plus per ricevere lo sconto del 10% sul preordine).

Il gioco ha delle premesse davvero interessanti e delle dinamiche di gioco accattivanti e, come già accennato, molto fedeli alla realtà. Non resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo mentre si guarda il secondo episodio che alimenta ancora di più l’hype intorno al gioco; ma non bisognerà attendere molto. Nel frattempo però, lo sapevate che Yomawari: Lost In The Dark Ghosts ha una data di uscita ufficiale ed anche un trailer?