gamescom award 2022: ecco le categorie

È iniziata la fase di presentazione delle candidature per i gamescom award 2022: fino al 27 luglio, tutti gli espositori dell’area intrattenimento della rassegna di Colonia possono presentare i loro giochi e prodotti hardware. I gamescom award saranno assegnati in un totale di 20 categorie. Vincitori selezionati saranno annunciati già il 23 agosto durante lo spettacolo di apertura della gamescom: l’Opening Night Live. Tutti gli altri vincitori saranno annunciati durante lo show di premiazione dello studio gamescom.

In collaborazione con “Playing for the Planet”, un’iniziativa promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), per la prima volta verrà assegnato il nuovo “gamescom goes green award”. Questo premio riconosce i concetti e le misure adottate per una maggiore sostenibilità degli espositori, in particolare per quanto riguarda la loro presenza alla gamescom. Tutti i partner con stand nell’area business o entertainment possono candidarsi gratuitamente al premio. I criteri rilevanti sono riportati nel regolamento del gamescom award. In questo caso le candidature saranno valutate dal team di “Playing for the Planet”.

La giuria dei gamescom award, composta da giornalisti esperti di videogiochi (di cui fa parte anche il nostro direttore Marco Accordi Rickards) e creator, esaminerà i filmati presentati e li valuterà. I fan voteranno i loro preferiti per il “Miglior Stand” e il “Miglior Trailer/Annuncio” nell’ambito dei premi Consumer.

Questa la lista delle 20 categorie:

Categoria Genere:

– Miglior gioco action-adventure

– Miglior gioco action

– Miglior gioco per famiglie

– Miglior hardware

– Miglior gioco indipendente

– Miglior gioco multiplayer

– Miglior gioco continuativo

– Miglior gioco di ruolo

– Miglior gioco sportivo/di corsa

– Miglior gioco di strategia/simulazione

– Gioco più originale

Categoria Piattaforma:

– Most Wanted Microsoft Xbox Game

– Most Wanted Nintendo Switch Game

– Most Wanted PC Game

– Most Wanted Sony PlayStation Game

Categoria Consumer Awards:

– Miglior stand

– Miglior trailer/annuncio

Categoria gruppo gamescom global Awards:

– Miglior Lineup

– premio gamescom goes green

– Premio HEART OF GAMING

Le candidature dirette sono possibili solo nei gruppi di categorie “Genere” e “Piattaforma”.

L’ufficio premi del gamescom award 2022 sarà diretto dalla Foundation for Digital Games Culture.