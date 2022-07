Apex Legends: in arrivo l’evento Gaiden

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno rivelato che il nuovo Evento Gaiden a tempo limitato è in arrivo su Apex Legends la prossima settimana. A partire dal 19 luglio e fino al 2 agosto, potrete infatti assistere al ritorno di Armati e Pericolosi, collezionare 40 cosmetici limitati dell’evento ed altro ancora.

Un resoconto dettagliato è disponibile nel post del blog ufficiale e riassunto qui sotto:

Ritorno di Armati e Pericolosi – La modalità a tempo limitato Armati e pericolosi ritorna per due settimane con Confini del Mondo, Olympus e Passo della Tempesta nella rotazione delle mappe.

Oggetti limitati – Evoca l’eroe che è in te con 40 avventurosi cosmetici limitati all’evento, tra cui le nuove skin Leggendarie per Revenant, Mirage, Octane e Wattson con skin complementari per Flatline, Wingman, EVA-8 e Radius. Sbloccate la nuova skin di prestigio, Comandante Apex di Bangalore, dopo aver raccolto tutti i 40 oggetti dell’evento.

Eventi Flash – Gioca attraverso due percorsi di sfida settimanali unici per sbloccare i cosmetici a tema dell’evento. Le ricompense dal 19 al 26 luglio includono: Skin epica Didgeri-boom di Fuse, Decorazione Arma Bionic Buddy e skin epica 3030 Nubifragio, mentre la ricompensa dal 26 luglio al 2 agosto è un Holospray OK.

Scheda Negozio Offerte Speciali – Si assiste al ritorno della scheda Offerte speciali che mette a disposizione offerte su pacchetti e cosmetici per tutta la durata dell’evento.

Ricordiamo che Apex Legends, FPS free-to-play, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam. C’è anche la versione mobile (Android e iOS), in cui è recentemente arrivata una nuova leggenda, Rhapsody.

Qui sotto potete vedere il tweet del nuovo evento sul profilo ufficiale del gioco.

Get ready for something electrifying ⚡ the Gaiden Event is coming to Apex Legends on July 19th.

👉 https://t.co/2sQVxW8e3R pic.twitter.com/Z6V0bnjDOB

— Apex Legends (@PlayApex) July 14, 2022