Hot Wheels Unleashed: disponibile l’espansione con i Looney Tunes

L’espansione per Hot Wheels Unleashed con i Looney Tunes è disponibile, con tanti contenuti a tema dell’universo targato Warner Bros. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer da parte di Milestone, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’espansione HOT WHEELS Looney Tunes include 5 nuovi veicoli: Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote, Road Runner e Marvin the Martian, una nuova ambientazione, il Looney Tunes Adventure Park diviso in 4 aree , incluso l’iconico set nel deserto degli epici fallimenti di Wile E. Coyote. L’espansione contiene anche ACME Rockets, un nuovo modulo Track Builder e un pacchetto di personalizzazione a tema per il Basement.

L’espansione Looney Tunes per Hot Wheels Unleashed è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Qui sotto potete vedere il trailer, qui invece altre informazioni dal sito ufficiale.