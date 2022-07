FarmCon 22: svelato il programma dell’evento

Novità e anteprime a FarmCon: l’editore e sviluppatore GIANTS Software sfrutta il suo evento annuale dedicato alla community per numerosi annunci relativi a Farming Simulator 22. FarmCon 22 si svolgerà come un evento ibrido dal 21 al 24 luglio. L’appuntamento si apre giovedì sera, alle ore 20:00 italiane, con uno stream internazionale sul canale Twitch ufficiale, seguito da un fine settimana di meeting faccia a faccia direttamente nella sede di John Deere a Mannheim, in Germania.

AGGIORNAMENTI, INSIDER NEWS E NUOVI ANNUNCI:

GIANTS Software sfrutta il 21 luglio come un evento di apertura e primo assaggio per il fine settimana di FarmCon: nello stream, della durata approssimativa di due ore, gli sviluppatori mostreranno il progresso del loro lavoro e faranno una panoramica su quello che i fan possono ancora aspettarsi quest’anno. L’evento di apertura di giovedì sera proporrà:

First look alla Platinum Expansion che mostrerà diversi macchinari e la nuova mappa Silverrun Forest

Rivelazione di due nuovi pack di prodotti già annunciati in uscita nel corso dell’anno

Funzionalità del modding

Uno sguardo a Kubota negli USA

Una retrospettiva sul tema del Precision Farming

PROGRAMMA DELL’APPUNTAMENTO DA MANNHEIM IN STREAM:

FarmCon partirà live alle 10:00 del 23 luglio dal John Deere Forum a Mannheim. GIANTS Software si aspetta più di 700 ospiti, che potranno godersi molti interventi dettagliati e presentazioni degli argomenti anticipati il giovedì. GIANTS Software tradurrà simultaneamente dalla lingua tedesca l’intero programma, trasmettendo così il fascino di FarmCon nel mondo attraverso il canale ufficiale Twitch.

Oltre alle anticipazioni sulla Platinum Expansion e a due nuovi pack appena annunciati, i fan possono aspettarsi una competizione Baling Royale, in cui i partecipanti dovranno impilare balle di fieno sfidando il tempo, meeting in presenza con il personale di tutte le nostre filiali di GIANTS Software e un panel di due creatori di contenuto tedeschi.

Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software, ha dichiarato:

L’attesa per FarmCon cresce di giorno in giorno, abbiamo così tante novità e non vediamo l’ora di condividere i frutti del lavoro con la nostra community. Oltre alle notizie su Farming Simulator 22, attendo con gioia gli incontri con il nostro personale in un’atmosfera familiare.

FarmCon è l’evento community ufficiale annuale per modder, sviluppatori e giocatori della serie Farming Simulator. Dal 2016, i fan si sono riuniti in occasione di FarmCon per interagire con GIANTS Software e altri giocatori con la stessa passione.